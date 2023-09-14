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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تنفيذ 25 مشروعا في المنوفية بتمويل 7 ملايين جنيه خلال أغسطس

مشروعك في المنوفية
مشروعك في المنوفية

صرح اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بأن فرص العمل التي وفرها المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية " مشروعك " خلال شهر أغسطس الماضي بلغ 44  فرصة عمل بنطاق المحافظة وذلك من خلال تنفيذ 25 مشروع بتمويل ما يقرب من  7 مليون جنية.

وذلك في إطار الجهود المبذولة من قبل المحافظة لتحقيق رؤية الدولة بشأن رفع مستوى معيشة المواطنين ودفع عجلة الاقتصاد وتنفيذا لتكليفات القيادة السياسية لتشجيع الشباب على إقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر وتعزيز ثقافة العمل الحر .


وأوضح محافظ المنوفية أن فرص العمل التي وفرتها المبادرة للشباب من أبناء المحافظة تنوعت بين إقامة مشروعات تجارية وصناعية وخدمية وتنمية الثروة الحيوانية ،موجها القائمين على البرنامج بضرورة التوسع في تكثيف الحملات التوعوية ولا سيما في القرى وتوفير آليات جاذبة للشباب و دراسات جدوى لجميع المشروعات ، وكذا تبني وطرح المبادرات الجادة للاستفادة من المشروع وتشجيع الشباب على العمل الحر، بالإضافة إلى تقديم كافة التسهيلات للمتقدمين للحصول على القروض وتوفير تدريب فني وإداري لهم للاستفادة من جميع مميزات البرنامج.

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وأكد محافظ المنوفية على أن الهدف من " مشروعك " خلق فرص عمل جديدة للشباب والمرأة المعيلة بقري وأحياء المحافظة ، وذلك عن طريق تسهيل إجراءات حصول المتقدمين على قروض لإقامة المشروعات أو تطويرها وتوسعتها ، بهدف خلق جيل جديد من المستثمرين الشباب مما يساهم في خفض معدلات البطالة ورفع مستوى المعيشة ، فى إطار جهود الدولة في توفير حياة كريمة للمواطنين .

إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية المشروعات الصغيرة والمتوسطة تشجيع الشباب حملات التوعوية خلق فرص عمل جديدة دفع عجلة الإقتصاد خفض معدلات البطالة خلق فرص عمل محافظ المنوفية

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