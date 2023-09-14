رئيس مياه القناة يتفقد انتظام العمل بالمحطات وقطاع المعامل

تفقد اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة، اليوم الخميس، عددا من محطات مياه الشرب ورفع الصرف الصحى والمعامل بمحافظات “بالسويس، والإسماعيلية، وبورسعيد”.

كما تابع عملية ضبط جودة المياه عن طريق اخذ العينات وتحليلها الكيميائية والميكروبيولوجية، والتى تتم على مدار الساعة، وذلك للوقوف بنفسه علي متابعة قياس جودة الأعمال وانتظام عمليات التشغيل بالمحطات والمعامل على أرض الواقع.



وقال اللواء عبد الحميد عصمت، إن جولاته المفاجئة مستمرة سواء على محطات مياه الشرب أو رفع الصرف الصحى، والمعامل، وأعمال الملس والتظهير للشبكات والتي تتم بجميع مناطق محافظات " السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، بالإضافة إلى محطات معالجة الصرف الصحى، ومتابعة أعمال الصيانة التى تجرى لبعض المحطات لإطالة عمرها الافتراضي والاستمرارية فى العمل، والعملية الدورية لغسيل شبكات مياه الشرب.

وأكد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة، أن أعمال الإحلال والتجديد للمحطات " بالسويس، والإسماعيلية، وابورسعيد"، تأتي فى ضوء خطة التأهيل الذى يستهدف الارتقاء بفاعلية أداء المحطات، والحفاظ على الأصول والاستثمارات التى توضع فى قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، وإطالة عمرها الافتراضي، والقضاء بشكل نهائي علي مشكلات ضعف مياه الشرب بالمنطقة والمناطق المجاورة.

وأضاف اللواء عبد الحميد عصمت، خلال جولته انه شدد على مديرى المناطق بالمرور بصفة دورية ومستمرة لمتابعة انتظام العمل بجميع محطات مياه الشرب ومحطات رفع الصرف الصحى، بالإضافة إلى مرور فنيو وعمال الشركة على خطوط وشبكات مياه الشرب والصرف الصحى الرئيسية والفرعية، على أرض الواقع والعمل فورًا على حل أى مشكلات أو معوقات، قد تحدث، وذلك من أجل تقديم خدمات أفضل ومتميزة في إقليم القناة.



وأوضح اللواء عبد الحميد عصمت، أننا تعاملنا مع عدة بلاغات عن كسور مفاجئة فى مواسير مياه الشرب، وذلك خلال 24 ساعة الماضية، حيث انتقلت فرق الطوارئ ومهندسو وفنيو وعمال الشركة إليها فورًا وتم إصلاحها فى وقت قياسى، وفى فتره زمنية وجيزة، مشيدا بروح التعاون المثمر بين تلك الفرق فى سرعة التحرك والتعامل مع الأعطال فور تلقى البلاغ.