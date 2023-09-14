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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

افتتاح 6 مشروعات خدمية بتكلفة 56 مليون جنيه بمركز الإبراهيمية في الشرقية

صدى البلد

أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية الانتهاء من تنفيذ افتتاح 6 مشروعات خدمية وتنموية بتكلفة 56 مليون و 800 الف جنيه بمركز الإبراهيمية بقطاعات ( الأبنية التعليمية - الشباب والرياضة- الكهرباء ) جاهزين للإفتتاح ضمن 93 مشروع خدمي وتنموي في قطاعات (مياه الشرب والصرف الصحي – الإسكان – الطرق والكباري- الأبنية التعليمية – الشباب والرياضة – الكهرباء) بتكلفة 4 مليار و600 مليون جنيه .

 ومن المقرر افتتاحهم خلال شهر سبتمبر الجاري في إطار احتفالات المحافظة بعيدها القومي والذي يوافق التاسع من سبتمبر من كل عام، لتعود تلك المشروعات بالنفع والفائدة على أبناء المحافظة وتسهم في إحداث التنمية المستدامة وتقديم حياه أفضل للمواطنين.

أوضح محافظ الشرقية أنه في قطاع الشباب والرياضة تم الإنتهاء من إحلال ملعب مركز شباب الخضاريه بتكلفة 800 ألف و إحلال ملعب مركز شباب السدس بتكلفة مليون جنيه و إحلال ملعب مركز شباب الابراهيمية بتكلفة مليون جنيه.

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وفي قطاع الأبنية التعليمية تم الإنتهاء من أعمال انشاء مدرسة الشهيد علي اسماعيل أحمد /س بتكلفة 5 مليون جنيه ، ومدرسة منشأة التحرير / س بتكلفة 9 مليون جنيه.

 

وفى قطاع الكهرباء تم الإنتهاء من أعمال موزع جهد متوسط السدس بتكلفة 40 مليون جنيه.

الأبنية التعليمية التاسع من سبتمبر التنمية المستدامة الشباب والرياضة الشرب والصرف الصحى الشرقية الطرق والكباري

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