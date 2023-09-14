إسلاموفوبيا.. محاكمة رجل كندي قتل عائلة مسلمة بدافع القومية البيضاء

في محاكمة استحوذت على اهتمام الأمة، اتهم ناثانيال فيلتمان، وهو رجل كندي يبلغ من العمر 22 عامًا، بارتكاب عمل عنف شنيع أودى بحياة أربعة أفراد من عائلة مسلمة وأصاب طفلًا يبلغ من العمر تسع سنوات بجروح خطيرة.

ويقول الادعاء إن فيلتمان كان مدفوعا بمعتقدات قومية بيضاء، وأن القضية لديها القدرة على إعادة تشكيل كيفية محاكمة كندا للتطرف اليميني، بحسب وصف صحيفة الجارديان البريطانية.

وقع الحادث المأساوي مساء يوم 6 يونيو 2021، في لندن، أونتاريو، عندما دهس فيلتمان بشاحنته عائلة “أفضل" أثناء خروجهم في نزهة سيرًا على الأقدام. وقد لقي سلمان أفضل، 46 عامًا، وزوجته مديحة سلمان، 44 عامًا، وابنتهما يمنى البالغة من العمر 15 عامًا، والجدة طلعت أفضل البالغة من العمر 74 عامًا، حتفهم في الهجوم الأحمق.

خلال المرافعات الافتتاحية للمحاكمة، كشفت المدعية سارة شيخ عن تفاصيل مروعة حول هجوم فيلتمان المزعوم مع سبق الإصرار. وبحسب شيخ، كان فيلتمان يخطط للهجوم لمدة ثلاثة أشهر قبل ذلك المساء المشؤوم. لقد قاد شاحنته دودج عمداً بسرعة عالية على الرصيف، مستهدفاً عائلة أفضل فقط بسبب عقيدتهم الإسلامية. وقد ترك هذا العمل العنيف المروع رعبا في قلوب من شهدوه.

يُزعم أن تصرفات فيلتمان كانت مدفوعة بمعتقداته القومية البيضاء. وكشف المدعي العام عن استلهامه من حادث إطلاق النار في مسجد كرايستشيرش عام 2019، حيث قتل قومي أبيض 51 شخصًا.

وكتب فيلتمان بيانًا بعنوان "الصحوة البيضاء" وعرّف نفسه علنًا على أنه قومي أبيض. اكتشفت الشرطة نسختين من هذه الوثيقة على جهاز الكمبيوتر الخاص به أثناء التحقيق.

وفي اعتراف صادم للمحققين، قال فيلتمان: "أنا لست نادماً على ما فعلته. أعترف أنه كان إرهاباً. وكان هذا بدوافع سياسية بنسبة 100٪". وكان يرتدي درعًا واقيًا وخوذة أثناء الهجوم وأخفى أسلحة بيضاء في شاحنته.

وبعد ارتكاب الفعل المروع، غادر فيلتمان مكان الحادث وبحث عن سائق سيارة أجرة في مركز تجاري قريب، معترفًا بجريمته. وبحسب ما ورد قال للسائق: "هذا أنا. لقد كنت أنا من فعل ذلك".

وقد صدمت وقاحة الهجوم الكنديين ودمرتهم في جميع أنحاء البلاد، مما أدى إلى تدفق جماعي من الحزن وتجديد الدعوات لمكافحة الإسلاموفوبيا. لقد كشف عن مدى إلحاح معالجة التطرف اليميني، وهو التهديد الذي كثيرا ما طغت عليه أشكال أخرى من التطرف.

ولا تتعلق هذه المحاكمة بالسعي لتحقيق العدالة لعائلة أفضل فحسب، بل إنها تنطوي أيضًا على إمكانية توضيح قوانين مكافحة الإرهاب الكندية، التي تم سنها في أعقاب هجمات 11 سبتمبر في الولايات المتحدة.

ومع استمرار هذه المحاكمة التي تتم مراقبتها عن كثب على مدى الأسابيع الثمانية المقبلة، فإنها لن تحدد مصير فيلتمان فحسب، بل ستوفر أيضًا فرصة حاسمة لكندا للتصدي للتهديد المتزايد للتطرف اليميني وإعادة تأكيد التزامها بمكافحة الكراهية والتعصب.