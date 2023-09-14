رئيس جامعة كفر الشيخ: آثار إدمان المخدرات تشمل جميع جوانب المجتمع

أكد رئيس جامعة كفر الشيخ الدكتور عبد الرازق الدسوقي، أن إدمان المخدرات من أخطر المشكلات التي يتعرض لها الفرد والمجتمع، فهي لا تمس مدمن المخدرات فقط بل تمتد آثارها لتلحق أضرارا اجتماعية واقتصادية ولا تقتصر على الصحة النفسية والبدنية للفرد بل تشمل جميع جوانب الحياة فتؤثر سلبًا على سلوك الشخص وعلاقته بمن حوله.

جاء ذلك خلال حضور المحافظ اليوم، الخميس، اختتام فعاليات البرنامج التدريبي لإعداد القيادات الشبابية للعمل ببرامج الوقاية من تعاطي وإدمان المواد المخدرة تحت شعار "قوتنا في شبابنا" بكلية الزراعة وتسليمه شهادات للمتدربين في ختام الدورة التدريبية.

وأوضح الدكتور عبد الرازق - خلال كلمته - أن الدورة تأتي في إطار تنفيذ خطة الدولة وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للجامعات المصرية بمواجهة ظاهرة إدمان وتعاطي المخدرات حيث قامت الجامعة بتنفيذ العديد من الفعاليات، منها انطلاق البرنامج التدريبي لإعداد القيادات الشبابية للعمل ببرامج الوقاية من تعاطي وإدمان المواد المخدرة بالتعاون والتنسيق مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي.

واستعرضت الدورة أبعاد مشكلة المخدرات والإدمان في مصر، ودور صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي في مواجهة المشكلة، والمخدرات والفئات المجتمعية، وعوامل الخطورة والحماية من المخدرات، ودور الوعي في مواجهة مشكلة المخدرات، وأثر المخدرات على استقرار المجتمع، والمخدرات كأحد أشكال الحروب، والأنواع الحديثة من المخدرات، وتحديات في مواجهة المخدرات.