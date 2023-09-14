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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط أكثر من 11 ألف نسخة كتاب تعليمي بدون تصريح داخل مكتبة بالجيزة

صدى البلد

تمكنت الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية، من ضبط 11 ألفا و400 نسخة كتاب تعليمي بدون تصريح بالمخالفة للقانون، داخل مكتبة بالجيزة.


وكانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة، قد أكدت قيام مالك مكتبة كائنة بدائرة قسم شرطة العمرانية بالجيزة، ببيع العديد من الكتب والملازم التعليمية لمختلف السنوات الدراسية للتعليم قبل الجامعي، بدون تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية، وبدون تصريح من الجهات المعنية بالمخالفة للقانون.
 

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف المكتبة المُشار إليها وضبط المدير المسئول، وبالتفتيش في حضوره، تم العثور على 11 ألفا و400 من الكتب والملازم التعليمية لسنوات ومواد دراسية مختلفة للتعليم قبل الجامعي بالمخالفة للقانون.


وبمواجهة المتهم، أقر بأنه المدير المسئول، وارتكابه المخالفات المشار إليها، بالاشتراك مع مالك المكتبة، بقصد تحقيق الربح المادي .. وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حياله، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق، وجاري ضبط مالك المكتبة الهارب.

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