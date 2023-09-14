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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس مياه القناة: إحلال وتجديد المحطات للارتقاء بفاعلية أدائها

صدى البلد

قال رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة عبد الحميد عصمت، إن أعمال الإحلال والتجديد لمحطات مياه الشرب ورفع الصرف الصحي تأتي في إطار خطة التأهيل التي تستهدف الارتقاء بفاعلية أداء هذه المحطات.


جاء ذلك خلال تفقد رئيس مجلس إدارة الشركة اليوم الخميس، عددًا من محطات مياه الشرب ورفع الصرف الصحي والمعامل بمحافظات (السويس، والإسماعيلية وبورسعيد)؛ لمتابعة عملية ضبط جودة المياه عن طريق أخذ العينات وتحليلها الكيميائية والميكروبيولوجية التي تتم على مدار الساعة.


وأضاف عصمت: أن هذه الأعمال تأتي أيضًا في إطار الحفاظ على الأصول والاستثمارات التي توضع بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي، وإطالة عمرها الافتراضي، والقضاء بشكل نهائي على مشكلات ضعف مياه الشرب بالمنطقة والمناطق المجاورة.
 

وأوضح أن جولاته مستمرة سواء على محطات مياه الشرب أو رفع الصرف الصحي، والمعامل، وأعمال الملس والتظهير للشبكات، بجانب تفقد محطات معالجة الصرف الصحي، ومتابعة أعمال الصيانة الجارية لبعض المحطات لإطالة عمرها الافتراضي، فضلًا عن العملية الدورية لغسيل شبكات مياه الشرب.
 

ووجه رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، مديري المناطق بالمرور بصفة دورية لمتابعة انتظام العمل بجميع محطات مياه الشرب ومحطات رفع الصرف الصحي، بالإضافة إلى مرور فنيي وعمال الشركة على خطوط وشبكات مياه الشرب والصرف الصحي الرئيسية والفرعية، على أرض الواقع والعمل فورًا على حل أية مشكلات أو معوقات قد تحدث؛ لتقديم خدمات أفضل ومتميزة في إقليم القناة.

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