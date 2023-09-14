غلطة كبيرة جدا.. «حلق» موديست يشعل غضب نجم الأهلي السابق| شاهد

انتقد عبد الحميد حسن، لاعب النادي الأهلي السابق، تقديم الفرنسي أنتوني موديست لاعبا في القلعة الحمراء، وهو يرتدي حلقًا في أذنيه.

وكتب عبد الحميد حسن، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك": “غلطة كبيرة جدا ولازم ناخد بالنا، ولو هجيب كأس العالم حتى، بدون الدخول في تفاصيل كتير ماينفعش نتغافل عن الشكل العام، خصوصا إن اللعيبة بيكونوا مثل وقدوة للأجيال الصغيرة.. مرفوض مرفوض مرفوض”.

عبد الحميد حسن عبر صفحته على فيس بوك

وأعلن النادي الأهلي، الاثنين الماضي، تعاقده مع أنتوني موديست للانضمام إلى الفريق الأول لكرة القدم لمدة عام قابل للتجديد لموسم إضافي آخر، وفقًا للشروط التي تم الاتفاق عليها.

وقام أمير توفيق، مدير التعاقدات والقائم بأعمال المدير التنفيذي لشركة الأهلي لكرة القدم، بإنهاء جميع الإجراءات التعاقدية.

ولعب موديست لأندية نيس وأنجيه وجيروندان بوردو وبلاكبيرن روفرز وباستيا وهوفنهايم وكولن وتيانجين تيانهاي بينما كان بوروسيا دورتموند آخر محطاته.