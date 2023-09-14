أمين عام الأمم المتحدة لـ الفلسطينيين: العنف لن يحقق لكم أي شيء

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إن الفلسطينيين لن يحققوا مصالحهم عن طريق العنف.

جاء ذلك في حديث لصحيفة "القدس العربي" خلال مؤتمره الصحفي السنوي قبل الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة في دورتها الثامنة والسبعين، والتي تنطلق أعمالها يوم الثلاثاء القادم.

وأضاف غوتيريش أنه سيعقد اجتماعًا الأسبوع المقبل ينظمه الاتحاد الأوروبي وعدد من الدول العربية لبحث إمكانية إعادة عملية السلام.

وأوضح: "رجعت للتو من الهند، وقد ذهبت إلى مقام "مهاتما غاندي" لتقديم واجب الاحترام والإشادة، يجب ألا ننسى المثل الذي يقدمه غاندي، من المهم أن نعترف تماما بحقوق الشعب الفلسطيني، ومن المهم كذلك إدانة أي محاولة لتقويض حل الدولتين مثل إقامة المستوطنات، وإخلاء البيوت من العائلات والعديد من المظاهر الأخرى".

وتابع غوتيريش "لا أعتقد أن الفلسطينيين عبر العنف يستطيعون أن يدافعوا عن مصالحهم، وهذا هو رأيي المتواضع”.