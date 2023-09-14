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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

تنفيذا لتوجيهات الرئيس.. 8 عقود عمل لذوي الهمم بالمنشآت السياحية بشرم الشيخ

صدى البلد

سلمت مديرية العمل بمحافظة جنوب سيناء ، 8 عقود عمل جديدة لذوي الهمم من أبناء "المحافظة ؛  في إطار تنفيذ خطة حصر للمنشآت، وتدربب وتشغيل ذوي الهمم، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بدمج ذوي الهمم في سوق العمل.           

وقالت المديرية : إنه سوف يتم تعيين ذوي الهمم داخل إحدى المنشآت السياحية بمدينة شرم الشيخ،وذلك في ضوء توجيهات وزير العمل حسن شحاتة ،بحصر المنشآت ، وضرورة إستيفاء نسبة الـ 5 % طبقا للقانون رقم 10 لسنة 2018،وأيضا التشديد على المتابعة ،لحين إستلام "الفرص"، والتأكد من تطبيق الحد الادنى للأجور  .

وأوضح أشرف علم الدين مدير المديرية  ، انه كل الأجهزة التابعة للمديرية من التفتيش العمالي والسلامة والصحة المهنية والتشغيل،بمتابعة تشغيل ذوى الهمم المعينين فى المنشآت والتأكد من حصولهم على كافة حقوقهم ومستحقاتهم التى كفلها لهم القانون ، من حيث تنفيذ بنود العقود الموقعة ، وتطبيق الحد الأدنى للأجور، وساعات العمل وفترات الراحة ، وكذلك إلزام المنشآت التى يعمل بها 20 عاملاً فأكثر غير المستوفاة لنسبة الـ 5 % من إجمالي عمالها من تلك الفئة،إستفياء ذلك ،وإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المنشآت غير المستوفاة والتى لم تستجيب لطلبات الترشيح التى أرسلت إليها عن طريق الأجهزة التابعة للمديرية.

عدد المعينين من ذوي الهمم في جميع المحافظات

وكانت مديريات العمل بالمحافظات قد أعلتت في اجتماع مع  وزير العمل حسن شحاتة عن أن عدد المعينين من ذوي الهمم في جميع المحافظات ، خلال الـ 3 أشهر الماضية، وبالتحديد من 7-5-2023 وحتى 17-8-2023، بلغ 2795 شابا وفتاة، موضحة أنه منذ بداية عملية حصر المنشآت في الأول من يناير 2023 وحتى الآن ، بلغ عدد المعينين من ذوي الهمم 11098، مؤكدين أن المديريات ومكاتبها المختصة تتواصل يوميا مع المنشآت، وتستكمل عملية باقي الحصر والتدريب والتشغيل، تنفيذا لتوجيهات الوزير شحاتة..وبشأن عمليات الحصر، أوضحت المديريات أنه خلال الـ 7 أشهر الماضية، من الأول من يناير حتى منتصف أغسطس 2023 ، قامت بحصر 16 ألفاً و780 منشأة من إجمالى المنشآت التي يزيد عدد عمالها على 20 عاملاً والتي تبلغ 24 ألفاً و91 منشأة، يعمل فيها 2 مليون و539 ألفاً و406 عاملاً، وذلك من واقع بيانات هيئة التأمينات الاجتماعية، موضحةً أن عدد المطلوب تعيينه لاستيفاء نسبة ذوي الهمم في هذه المنشآت التي تم حصرها يبلغ 126 ألفاً و102 عاملاً، وأن المُعين منهم فقط 71 ألفاً و47 عاملاً، وأن المتبقي استيفاؤه للتعيين يبلغ 45 ألفاً و109 عمال.

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