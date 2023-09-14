سلامة داود يتابع اختبارات مسابقة القرآن الكريم بالجامع الأزهر

تفقد الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، اليوم الخميس، اختبارات مسابقة بنك فيصل الإسلامي لحفظ القرآن الكريم المنعقدة بالجامع الأزهر الشريف برعاية الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والتي ينظمها الجامع الأزهر للموسم الثاني على التوالي في مرحلته الرابعة بالجامع الأزهر.

وأشاد الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، بتنظيم المسابقة، معربًا عن سعادته باهتمام الجامع الأزهر بتحفيظ القرآن الكريم من خلال أروقة القرآن الكريم للأطفال والكبار المنتشرة بجميع ربوع الجمهورية؛ إذ يبلغ عدد فروع الأروقة الخارجية للقرآن الكريم 1053 فرعًا، تم خلال اختيارها مراعاة التوزيع الجغرافي؛ تيسيرًا على الدارسين.

وأكد أن فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، يولي تحفيظ القرآن الكريم أولوية وأهمية عظمى، إضافة لدعم فضيلة الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، والدكتور عبد المنعم فؤاد، المشرف على الأنشطة بالجامع الأزهر.

IMG-20230914-WA0021

IMG-20230914-WA0022