نقابة المهن السينمائية تكشف تفاصيل المهرجان الدولى لأفلام الكرتون

أعلنت نقابة المهن السينمائية اليوم /الخميس/ تفاصيل المهرجان الدولى لأفلام الكرتون بالقاهرة .

وذكرت النقابة - في بيان - أن فكرة المهرجان تأتي مما يقدم للطفل عبر مسلسلات الكارتون من سلوكيات غريبة على المجتمع الشرقي والمجتمع المصري.

وأضافت أن المرحلة القادمة تستهدف المساهمة في إنتاج بعض من المحتوى المناسب للطفل المصري من سلوكيات إيجابية وتنمية مهاراته الحياتية وغرس قيم الانتماء وغيرها بالطفل.

وقالت رئيس المهرجان شيماء عراقي متخصصة في سلوك وإرشاد الطفل وتنمية مهاراته الحياتية، إن رؤية المهرجان يقوم على أن "أفلام الكارتون حكايات في حياة أطفالنا تساعد الطفل على فهم طبيعة العلاقات الاجتماعية وتكسبه مهارات وخبرات متعددة وتغذي خياله وتوسع مدراكه وتجعله يفكر بأساليب مبتكرة ".

وأضافت أن "أفلام الكرتون سلاح ذوحدين لما له من جوانب إيجابية وأيضا سلبية وسيلة لغرس قيم وسلوكيات غريبة على أجيالنا في تشكيل وعي وفكر وانتماء وتغيب الهوية".

وطبقا للبيان يهدف المهرجان إلى إحياء صناعة أفلام الكارتون المصرية وتكريم رواد أفلام الكارتون المصرية لما قدموه من عطاء واسهامات في صناعة أفلام الكارتون.

كما يستهدف المهرجان التركيز على أهمية الذكاء الاصطناعي في صناعة أفلام الكارتون والمحتوى الذي يقدمه وكيف يسهم الذكاء الاصطناعي في إنتاج المزيد من أفلام الكارتون دون تكلفة عالية وهل يكون بديلا للرسوم المتحركة وما خلفها من صناعة كبيرة في الأنيمشن والدوبلاج.