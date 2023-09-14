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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

100 يوم صحة: تقديم 435 ألفا و161 خدمة في المبادرات الرئاسية

صدى البلد

أعلن الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، تقديم 435 ألفا و161 خدمة، من خلال حملة «100 يوم صحة»ـ أمس الأربعاء 13 سبتمبر، في جميع محافظات الجمهورية.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الخدمات التي قدمتها حملة «100 يوم صحة» تضمنت 10 آلاف و105 خدمات، ضمن مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة -في أول زيارة- فيما بلغت الزيارات العارضة والمتكررة 27 ألفا و388 خدمة.

وقال «عبد الغفار» إن حملة «100 صحة» قدمت خدمات مبادرة الرئيس للكشف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع لدى حديثي الولادة، لـ3 آلاف و43 طفلا، فيما قدمت 28 ألفًا و405 خدمات، ضمن مبادرة الرئيس للكشف المبكر وعلاج الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي.

وأضاف أن الحملة قدمت 4 آلاف 40 خدمة، ضمن المبادرة الرئاسية لصحة الأم والجنين، و4 آلاف و771 خدمة لاستخراج شهادات مبادرة الرئيس لفحص المقبلين على الزواج، كما تم علاج 1595 مواطنا، ضمن مبادرة الرئيس لإنهاء قوائم الانتظار، وإصدار قرارات علاج على نفقة الدولة لـ3 آلاف و354 مواطنا.

وأوضح أن حملة «100 يوم صحة» قدمت خدمات مبادرة الرئيس لفحص الأورام السرطانية (البروستاتا - القولون- الرئة - عنق الرحم) بملء 13 ألفا و658 استمارة استبيان، مشيرا إلى أن إجمالي المترددين على القوافل الطبية، بلغ 11 ألفا و181 مواطنا.

وأشار «عبد الغفار» إلى أن عدد المنتفعات بخدمات عيادات تنظيم الأسرة، بلغ 102 ألف و293 منتفعة، وبلغت الزيارات المنزلية للرائدات الريفيات، 76 ألفا و17 زيارة، كما بلغت معدلات تطعيم الأطفال بالتطعيمات الروتينية 146 ألفا و61 طفلا .

وأشار «عبد الغفار» إلى أن حملة «100 يوم صحة» قدمت 3 آلاف و250 خدمة في مجال الصحة النفسية، شملت خدمات الطوارئ والعلاج النفسي، وعلاج الإدمان للبالغين والمراهقين، والتأهيل، والدعم النفسي، ومتابعة الشكاوى والرد على الاستفسارات.

وذكر أن حملة «100 يوم صحة قدمت خدمات التوعية والتثقيف الصحي لنحو 54 ألفا و400 مواطن، من خلال فرق التواصل المجتمعي المنتشرة بالمناطق العامة والنوادي والمولات بالمحافظات، لرفع الوعي وتوجيه المواطنين إلى تلقي خدمات مبادرات الصحة العامة التي تقدمها الحملة، كما تم عقد ندوات تثقيفية وأنشطة توعوية.

ودعا «عبد الغفار» جميع المواطنين إلى التوجه لمقرات تقديم خدمات الحملة، وأماكن تمركز العيادات المتنقلة، للاستفادة بخدماتها، أو طلب الزيارات المنزلية للمرضى من المسنين، وغير القادرين على الحركة عبر الخط الساخن «15335».

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