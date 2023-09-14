قوات الأمن العراقية تلقي القبض على 7 إرهابيين من داعش

ألقت قوات الأمن العراقية، اليوم الخميس، القبض على 7 إرهابيين ينتمون لتنظيم داعش الإرهابي.



وأوضح بيان لخلية الإعلام الأمني العراقية، نقلته “واع”، أن وحدات الاستخبارات تابعت المتهمين وألقت القبض عليهم في محافظتي نينوى والأنبار بعمليات خاصة.

وأضاف البيان أن المتهمين أحيلوا للجهات التحقيقية المختصة لإكمال التحقيق معهم.



كان قد أكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين أن بلاده لديها وسائل متعددة لحل الخلافات مع طهران.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي لوزير الخارجية العراقي خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الإيراني في طهران.

وأوضح وزير الخارجية العراقي ان الدستور العراقي يؤكد عدم إفساح المجال أمام أي مجموعة لشنّ هجمات على دول أخرى.

وقال الوزير العراقي: تم نزع السلاح من المجموعات المسلحة الموجودة على الحدود مع إيران.

وأشار الي أن المحادثات تطرقت إلى الاتفاق الأمني بين بغداد وطهران.

وكان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجيَّة العراقي فؤاد حسين استقيل في وقت سابق، السفير الفرنسيّ لدى العراق ايريك شوفالييه.