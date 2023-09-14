الأمم المتحدة لشئون اللاجئين: نواجه صعوبة في إرسال المساعدات إلى درنة

قالت المتحدثة باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين، اليوم الخميس، إن الاتحاد يواجه صعوبات بإيصال المساعدات إلى درنة.

واجتمع مجلس النواب الليبي اليوم، لبحث تداعيات كارثة الفيضانات التي ضربت البلاد جراء العاصفة دانيال.

وخلال الاجتماع، دعا رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح، الحكومة لتوفير مساكن الإيواء وتعويض المتضررين من الفيضانات.

وقال رئيس البرلمان الليبي، إنه يجب العمل على تقديم كل الدعم للمتضررين من كارثة الإعصار الذي ضرب البلاد.

كما طالب صالح الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان بإعادة الأوضاع لما كانت عليه خلال 6 أشهر فقط، مشيرا إلى أنه سيتم إصدار ما يلزم من تشريعات لدعم الحكومة لمواجهة آثار الكارثة.

وفي وقت سابق، أعلن مركز الإحصاء الرسمي في ليبيا، ارتفاع عدد الوفيات من جرّاء العواصف والسيول التي ضربت البلاد بسبب العاصفة دانيال إلى 5200، كما ارتفع عدد المفقودين إلى 8250 شخصا.

كما قالت القوات المسلحة الليبية، إن فرق البحث والإنقاذ تواجه صعوبات في انتشال الجثث وإنقاذ المواطنين بسبب الطرق الوعرة، لافتة إلى أن جميع الطرق الرابطة بين المدن قطعت بسبب الفيضانات في ليبيا.

وأضاف الجيش الليبي في تصريحات صحفية، أن 25% إلى 45% من مدينة درنة اختفت في البحر منها المنطقة التاريخية التي غمرتها الفيضانات ودمرتها، كما تجاوز ضحايا الفيضانات في درنة فقط 3000 شخص.