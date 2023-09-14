رابطة الدوري الإنجليزي تخصم 3 نقاط من نادي ريدينج

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي، اليوم الخميس، خصم 3 نقاط من نادي ريدينج الذي يلعب في دوري الدرجة الثالثة.

كانت رابطة الدوري الإنجليزي خصمت نقطة من ريدينج، الشهر الماضي، مع تعليق 3 نقاط تطبق حال انتهاك اللوائح مجددا.

وبحسب بيان الرابطة، فإنه تم خصم 3 نقاط بعدما فشل النادي في الالتزام بدفع أموال تعادل 125% من فاتورة الأجور الشهرية المتوقعة قي حساب مخصص بحلول الثلاثاء الماضي.

وذكر نادي ريدينج في بيان رسمي أن داي يونج، مالك النادي يقوم بعملية مستمرة للبحث عن مصادر للاستثمار الخارجي المستمر.

يذكر أن رابطة الدوري الإنجليزي، خصمت 4 نقاط من نادي ريدينج الموسم الماضي بسبب عدم الامتثال لقيود الميزانية، وهو ما تسبب في هبوط الفريق درجة أقل.