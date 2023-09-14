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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلمانية تثمن موقف مصر الداعم لليبيا والمغرب: سبقت وتواجدت من اللحظات الأولى

ولاء التمامي، عضو
ولاء التمامي، عضو مجلس النواب

وصفت النائبة ولاء التمامى عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ، وقفة مصر لمساعدة ليبيا والمغرب، بأنها مشهودة، كما أن الدعم والإغاثة الفورية تكشف قدرات مصر وإمكانياتها وعدم تأخرها عن اشقائها في مختلف المحن.

 

ونوهت التمامى فى تصريحات صحفية لها اليوم، بقيام للقوات المسلحة المصرية والأجهزة المعنية بالدولة بتقديم كافة سبل الدعم لدولتي ليبيا والمغرب بعد تعرضهما لكوارث طبيعية سواء الزلزال في المغرب أو الفيضانات والسيول في ليبيا. قائلة: إنها دليل على وقوف مصر بجانب الأشقاء في وقت الأزمات والكوارث، فهذا ما يعهده الجميع عن مصر والكل يقدرونه.

 

وأشارت عضو مجلس النواب، ان مصر كانت في اوائل الدول التي اعلنت فتح باب للاغاثة الفورية والمساعدات لكل من ليبيا والمغرب. مشيرة: أن علاقات مصر قوية ومساندتها وتضامنها مع الشعبين الليبي والمغربي حقيقي وفاعل.

 

واعتبرت التمامى ،أن قيام مصر بتقديم المساعدات الطبية والإسعافات اللازمة لمساعدة الشعبين الشقيقين بالتنسيق مع حكوماتهم، يؤكد تضامن مصر حكومة وشعبا مع أشقائها في مصابهم الأليم. مشددة على تنوع كافة أشكال الدعم الإنساني، من أطقم إغاثة ومعدات إنقاذ ومعسكرات إيواء للمتضررين وغيرها.

 

واختتمت بالقول، أن مصر سبقت دولا كبرى في مساعدة ليبيا والمغرب انطلاقا من إيمانها بعروبتها، وانتصارا لعلاقاتها القوية مع أشقائها العرب. وتواجدت من اللحظات الأولى.

ولاء التمامي مجلس النواب ليبيا المغرب

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