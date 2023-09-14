اليوم.. محمد ثروت في ليلة من الزمن الجميل بمدينة جدة

ينطلق اليوم، الخميس، حفل ليلة من الزمن الجميل بمشاركة المطرب الكبير محمد ثروت، بمدينة جدة.

ويذاع الحفل مباشرا على شاشة "MBC مصر" الفضائية مساء اليوم في الساعة العاشرة مساء، على الهواء.

ومن المقرر أن يذاع حفل كل محمد ثروت وميادة الحناوي وعفاف راضي على قناة MBC مصر في الساعة العاشرة مساءً.

وأعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، عبر حسابه بمواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” و"إنستجرام"، عن إقامة حفل جديد بعنوان "ليلة من الزمن الجميل" وذلك يوم 14 سبتمبر، بمسرح بنش مارك في مدينة جدة، بمشاركة المطرب الكبير محمد ثروت، والفنانة ميادة الحناوي، والفنانة عفاف راضي، ومن المقرر أن يتم طرح تذاكر الحفل غداَ الموافق 5 سبتمبر الجاري الساعة الثامنة مساءَ.

ويشارك المطرب الكبير محمد ثروت بالحفل بالاشتراك مع الفنانة ميادة الحناوي، والفنانة عفاف راضي في تقديم عدد من الأغاني الخاصة بهم، وعدد من الأغاني التراثية التي تحمل قيماً ومعاني وذكريات رائعة.

وتأتي هذه الحفلة ضمن سلسلة فعاليات وحفلات تقيمها هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، التي تهدف إلى توفير تجارب ترفيهية مميزة للجمهور العربي.

ومن المتوقع أن يشهد الحفل إقبالاً كبيراً من محبي الفن العربي في المنطقة.