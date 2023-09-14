عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

العمل تبدأ تطوير مناهج خطة التدريب لتتطابق مع المعايير الدولية ووظائف المستقبل

صدى البلد

اجتمعت اليوم الخميس، لجنة الخُبراء المُكلفة بتطوير مناهج خطة التدريب المهني، والبرامج التدريبية والإسترشادية، التي تُنفذها الوزارة لتتطابق مع المعايير الدولية، ووظائف المستقبل ؛ بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة ،لوضع تصور عام بشأن تنفيذ إختصاصاتها بحسب قرار وزير العمل حسن شحاتة، الصادر العام الحالي.

تشكلت اللجنة برئاسة أيمن قطامش رئيس الإدارة المركزية للتدريب المهني، وكلّفت فريق من بينها بوضع إطار، وتصور عام ، ومعايير موحدة لإعتماد البرامج التدريبية، ووضع نموذج معياري قياسى للبرامج، على أن يتم مناقشة ذلك  في الجلسة القادمة.. كما انتهت اللجنة إلى أهمية إعداد  نموذج مِعياري لتقييم المُدربين حتى تكتمل منظومة التدريب بكافة عناصرها للوصول إلى عنصر بشري مُدرب قادر على المنافسة في سوق العمل المحلي والعالمي تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي وجه الحكومة بتنمية مهارات الشباب ،طبقاً لمتطلبات سوق العمل .

وتستهدف وزارة العمل تنفيذ 665 دورة تدريب مهني في خطة 2023-2024 ، لتأهيل الشباب على مهن يحتاجها سوق العمل من خلال 75 مركز تدريب ثابت ومتنقل تابعة للوزارة تعمل جميعها في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" ، تنفيذ مبادرة "مهنتك مُستقبلك"،حيث أن مُدة التدريب فيها تتراوح من 60 إلى 200 ساعة تدريبية طبقا للمهنة..وتشترط  الوزارة فى الحصول على دورات التدريب  أن يكون السن من 18 الى 45 سنة مع إجادة القراءة والكتابة كحد أدنى ، مع إجراء إختبار توجيه مهني لتحديد المهنة المناسبة للقدرات الجسمانية والعقلية، ويحصل المتدربين خلال فترة التدريب على تأمين ضد الإصابات، ويتسلم المتدرب الأدوات الكتابية والملابس وأدوات الوقاية والتعقيم، ويحصل بعد اجتياز الاختبارات العملية والنظرية في نهاية الدورة على شهادة إتمام معتمدة من مديرية العمل، وللمتفوقين جوائز تؤهلهم لإقامة مشروعات صغيرة .

أعضاء لجنة الخبراء

تضم أعضاء لجنة الخبراء كل من : محمد جميل الهواري  مدير عام الإدارة العامة لتراخيص وإعتماد مراكز التدريب،وغادة إبراهيم  رئيس الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل ، والمهندس وائل عبد الصبور مدير عام الإدارة العامة لشؤون مركز التدريب .

كما تضم طارق عبد الملاك  عميد كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية ، والدكتور محمد أحمد عبد المقصود  مدير عام الإدارة العامة للتعليم الصناعي بوزارة التربية والتعليم ، والدكتور سيد محمد مرعي  أستاذ المناهج وطرق التدريس بجامعة الأزهر ، والمهندس محمد العوضي  مدير وحدة تقييم الجودة باتحاد الصناعات المصرية .     

كما تضم المهندسة منى حلمي محمود مدير عام البرامج والمواصفات بمصلحة الكفاية الإنتاجية ، والمهندس محمد عبد الحكيم  من الإدارة العامة لشؤون مراكز التدريب ، ورباب إبراهيم عبد الله باحث بالإدارة العامة لتراخيص واعتماد المراكز الخاصة ، ورشا ممدوح إبراهيم سكرتير بالإدارة العامة لتراخيص واعتماد المراكز الخاصة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار جديد ضد مرتضى منصور من القضاء بسبب الخطيب وشوبير

زلزال بـ 3 دول إحداها عربية.. العالم الهولندي يثير الرعب من جديد|تفاصيل

غلطة كبيرة جدا.. «حلق» موديست يشعل غضب نجم الأهلي السابق| شاهد

منحة 3 أشهر.. بشرى لمستحقي معاش المتوفى| تفاصيل

الأزمات تضرب السوبر الإفريقي| "كاف" يصدم الأهلي.. تاو يثير القلق.. وموديست خارج الحسابات

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلى واتحاد العاصمة.. 3 مفاجآت مدوية بقائمة الأحمر

تيسيرات جديدة من الحكومة للمصريين المقيمين بالخارج بشأن استيراد السيارات

الشرقية للدخان أعلنتها رسميا.. ما أسعار السجائر في المحلات اليوم؟

ترشيحاتنا

وزيرة خارجية فرنسا: لا أحد يستطيع منازعة مصر على مكانتها

نعمل على تعزيز الروابط.. سامح شكري: هناك اهتمام مصري بالثقافة الفرنسية

منعطف خطير| جروب "واتس اب" والأهلي يشعلان أزمة بين إنبي واتحاد الكرة.. تفاصيل

عرض الخميس الجبار.. اشتري جهاز PlayStation 5 بـ 12 ألف جنيه

عائد من الموت وتنبأ بكوارث مدمرة .. من هو خطيب أميرة النرويج؟

الأمم المتحدة لشئون اللاجئين: حجم احتياجات ليبيا ضخم جداً بسبب الفيضانات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هل يمكنك اقتناءه؟ شاهد أصعب كتاب للقراءة في العالم

مقاطع فيديو صادمة ترصد قيام حيوان أليف بسرقة الجيران في ويلز |شاهد

حذر إمام عاشور.. هل يفاجئ كولر اتحاد العاصمة بالدفع بـ مسمار النص وموديست؟

على طريقتها.. نادين نجيم تحتفل بعيد ميلاد خطيبها

فيديو

تفاصيل هجوم سمكة قرش دهب على سيدة مصرية

مقطع فيديو يدعي توثّيق الأقمار الاصطناعية لصوت زلزال المغرب الأخير|اعرف القصة كاملة

غضب الطبيعة.. ما سر الزلازل والأعاصير التي تجتاح الشرق الأوسط/ فيديوجراف

التضامن مع الأشقاء واجب.. «ميسترال» المصرية تتحول لمستشفى ميداني للشعب الليبي|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رضا صقر

رضا صقر يكتب: ما لا يعرفه عمرو أديب عن أحزاب المعارضة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الصمت طريق النجاح مع المنتخب

د. هشام فريد

د. هشام فريد يكتب: حوار وطني للمصريين في الخارج

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: فؤاد المهندس الأستاذ والعبقري

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: إعدام الأمومة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: رسائل ملغومة وأهداف مفضوحة !

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعا عفاف يحيى

اﻟﻤﺰﻳﺪ