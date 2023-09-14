سيناء أرض السلام.. 22 لاعبا دوليا بالفنون القتالية يتنافسون في دهب

قال المهندس على خليفة، أحد منظمى مهرجان سيناء عاصمة السلام، إن “السياحة في سيناء حالة خاصة في النمط السياحي، وما نروج له إحداث تنمية في عالم الرياضة السياحية”.

جاء ذلك على هامش اجتماع مع الصحفيين والإعلاميين، قبيل إطلاق مهرجان سيناء عاصمة السلام المزمع عقد مؤتمره الصحفي مساء اليوم، الخميس، لكشف التفاصيل.

وأوضح خليفة، فى سؤال لـ"صدى البلد"، فلسفة وفكرة مهرجان سيناء عاصمة السلام، مؤكدا أن سيناء تشهد تحركا تنمويا رائعا في جميع الجوانب، من خدمات وتطوير، بالإضافة إلى أنها محافظة تروج للسلام عالميا، وبناءً على ذلك قررنا دمج رياضة الفنون القتالية والترويج لها من سيناء.

من جانبه، أفاد الكابتن محمد عبده، بطل العالم في الكيك بوكسينج، بأن مهرجان سيناء عاصمة السلام جاء لإحياء التواصل المجتمعي بين أهل سيناء والعالم، كنوع من السياحة الرياضية، لتروج لفكرة أن مدن سيناء قادرة على استضافة الأحداث العالمية.

ولفت إلى أن سيناء عاصمة السلام موقع رائع لاستضافة المهرجانات العالمية لجذب الاستثمار، وهو الهدف من المهرجان.

وأشار إلى أن هناك اهتماما من قبل الجهات المعنية، منها وزارة السياحة والآثار والشباب والرياضة، بالمهرجان.

وأوضح رامي على، أحد منظمي مهرجان سيناء عاصمة السلام، أن عدد اللاعبين 22 لاعبا محترفا في الفنون القتالية، من أمريكا والأرجنتين والبرازيل والسودان وروسيا وبلاروسيا وكازاخستان، وسيكونون سفراء للسياحة الرياضية وداعمين لتنشيط السياحة.