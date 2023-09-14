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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

المكتب التجاري بساوباولو: السلع الغذائية والاستراتيجية تمثل 30% من صادرات البرازيل لمصر

صدى البلد

قالت رئيس المكتب التجاري بساوباولو، المستشار التجاري نشوى صلاح، إن قيمة واردات مصر من البرازيل سجلت العام الماضي 2,8 مليار دولار، 30% منها تتمثل في سلع غذائية واستراتيجية "لحوم ودواجن وصويا، وذرة وغيرها". 
جاء ذلك خلال مشاركتها في الندوة التي تنظمها لجنة الصناعة والبحث العلمي بجمعية رجال الأعمال المصريين عن انضمام مصر للبريكس، بحضور الوزير مفوض تجاري يحيي الواثق بالله. 
وأوضحت أن قيمة الصادرات المصرية للبرازيل سجلت العام الماضي 630 مليون دولار، منوها بأن 80% من الصادرات المصرية للبرازيل تتمثل في الأسمدة. 
وذكرت صلاح أن الاقتصاد البرازيلي يحتل المرتبة من 13 إلى 15 بأقوى الاقتصادات العالمية، كما تعد البرازيل بوابة الأمن الغذائي للعالم، منوهة بأن النشاط الاقتصادي في البرازيل قائم على الاستثمارات الأجنبية والشركات العالمية. 
وأضافت أن البرازيل لم تتأثر بشكل كبير بجائحة كورونا حيث استمرت الشركات والمصانع بالعمل، وكان هناك توفر لكافة السلع، واستطاعت أن تحقق فائضا في الميزان التجاري، وكذلك تحقيق اكتفاء ذاتي من القمح وبدأت في تصديره لبعض الدول مثل مصر، والدول العربية. 
وفيما يتعلق بالتبادل التجاري بالعملة المحلية داخل البريكس، ذكرت صلاح أن البرازيل وقعت اتفاق مع الصين على مستوى البنوك المركزية في البلدين وتم تفعيله، منوهة بأن البرازيل ليس لديها مشكلة في الاحتياطي من الدولار حيث يصل لنحو 200 مليار دولار. 
وعن جذب الاستثمارات البرازيلية لمصر في البريكس، ذكرت أن معظم الاستثمارات في البرازيل شركات عالمية، بينما تعمل الشركات البرازيلية في الصناعات المغذية والتكاملية، وأيضا في اللوجيستيات والصوامع وإنتاج الحبوب. 
ونوهت بأن الشركات العاملة في مجال اللوجيستيات والصوامع وإنتاج الحبوب لا تمانع أن تستثمر في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لإقامة مركز لها لتخزين الحبوب وتصدرها للدول الأوروبية والعربية، خاصة في ظل عدم امتلاكها لاتفاقيات تجارة حرة مع دول كثيرة.

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