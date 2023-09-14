لا نخشى الأهلي.. تعليق مثير لمدرب اتحاد العاصمة على مباراة السوبر الإفريقي

كشف أحمد حسن، نجم منتخب مصر السابق، تصريحات خاصة من المؤتمر الصحفي الذي عقد ظهر اليوم.

وقال عبدالحق بن شيخة مدرب فريق اتحاد العاصمة الجزائري: “فريقنا جاهز، ونلعب أمام فريق عالمي، نحترم المنافس ولا نخشاه، يجب أن نكون في أفضل حالاتنا ونقدم مستوى يليق بسمعة الفريق وكرة القدم الجزائرية”.

تنطلق مباراة الأهلي واتحاد العاصمةالجزائري، في تمام التاسعة، غدا الجمعة، وذلك في إطار مباراة السوبر الأفريقي، على استاد مدينة الملك فهد بمدينة الطائف في المملكة العربية السعودية.

وتذاع مباراة الأهلى واتحاد العاصمةالجزائري بكأس السوبر الأفريقي على شبكة قنوات bein sport الناقل الحصرى لجميع البطولات الأفريقية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وبالتحديد قناة bein sport Hd 6.