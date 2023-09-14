وزير التنمية المحلية يتابع مع مستشار رئيس الجمهورية ملفات تهم المواطنين بالمحافظات

استقبل اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، اللواء حسن عبد الشافي مستشار رئاسة الجمهورية، رئيس اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة ومستحقاتها وذلك بمقر وزارة التنمية المحلية بالعاصمة الادارية الجديدة .

وشهد الاجتماع متابعة عدد من الموضوعات التي تهم المواطنين علي أرض مختلف المحافظات وتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي فيما يخص بعض الملفات المهمة .

كما تطرق اللقاء إلى متابعة معدلات الأداء ونسب التنفيذ فى دورة التقنين بالمحافظات لسرعة الإنتهاء من هذا الملف والتغلب على أى تحديات تواجه دورة العمل ، بالإضافة إلى جهود وزارة التنمية المحلية لمتابعة جهود المحافظات لإعداد الحصر الخاص بالمساحات والإحداثيات وعدد قطع الأراضى المستردة خلال موجات الإزالات التى نفذتها الجهات المعنية بالدولة وقوات إنفاذ القانون والمحافظات للاستغلال الأمثل لتلك الأراضى الواقعة فى نطاق المحافظات بما يخدم على احتياجات المواطنين والمشروعات القومية والتنموية أو المشروعات التى يتم تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " .

كما شهد الاجتماع استعراض عدد من الاجراءات التى تساهم فى الإسراع بآليات منظومة التقنين وتحرير وإصدار العقود للمواطنين بما يساهم الحفاظ علي حقوق المواطنين تنفيداً لتوجيهات القيادة السياسية .