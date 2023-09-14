بعد وصول 7 آلاف مهاجر.. إيطاليا تعلن حالة الطوارئ في جزيرة لامبيدوزا

أعلنت السلطات الإيطالية، اليوم الخميس، فرض حالة الطوارئ في جزيرة لامبيدوزا، جاء ذلك بعد وصول أكثر من 7 آلاف مهاجر إلى هناك.

وشهدت الجزيرة وضعًا أمنيًا متوترًا بعد محاولة الشرطة محاصرة المهاجرين ما تسبّب في تدافع واشتباكات مع الأجهزة الأمنية.

وقالت وزارة الداخلية الإيطالية اليوم الخميس، وصول أكثر من 116 ألف مهاجر غير شرعيين إلى إيطاليا بين 1 يناير و1 سبتمبر 2023، بواقع ضعف عدد الوافدين في الفترة نفسها من عام 2022، حسبما نقلت وكالة الأنباء الإيطالية.

ووصل نحو 6800 مهاجر إلى جزيرة لامبيدوزا خلال الساعات القليلة الماضية، وهو ما يمثل رقمًا قياسيًا في عدد الوافدين إلى المنطقة الأقرب إلى القارة الإفريقية.