بلينكين: السعودية أوضحت أن القضية الفلسطينية جزء من أي اتفاق مع إسرائيل

كشف وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، اليوم، إن السعودية أوضحت للولايات المتحدة أن القضايا المتعلقة بالفلسطينيين ستكون جزءا أساسيا من أي اتفاق مستقبلي مع إسرائيل.

وأضاف: "سمعنا بوضوح من السعوديين .. إن العملية مع إسرائيل ستمضي قدما، وسيكون الجزء الفلسطيني منها مهما للغاية." "التطبيع لا يمكن أن يأتي على حساب القضية الفلسطينية"

موضحا بأن هذا هو أيضا موقف الإدارة الأمريكية، وموقف الدول العربية الأخرى التي ستشارك. وقال بلينكن في مقابلة مع برنامج Pod Save the World: "من وجهة نظرنا، يجب أن يشمل ذلك التقدم نحو حل الدولتين".



ورأى الوزير الأمريكي أنه في حال تمكنت الولايات المتحدة من تحقيق اتفاق تطبيع بين الاحتلال والسعودية "فإن ذلك سيحرك العالم في هذا الاتجاه"، مضيفا أن الهدف من تلك المساعي هو "النهوض بعالم أكثر سلاما، وأكثر ازدهارا، ومليئا بالفرص قليلا" على حد تعبيره.