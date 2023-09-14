وزير الخارجية الفرنسية: نحاول التصدي مع مصر للتغير المناخي

خلال مؤتمر مشترك..

عقد وزير الخارجية السيد سامح شكري، اليوم الخميس، خلال مؤتمر صحفي مشترك في مقر قصر التحرير مع نظيرته الفرنسية كاترين كولونا خلال زيارتها للقاهرة.

وقال وزير الخارجية المصري أن مصر تطلع لزيارة قريبة الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى مصر.

وأضاف السيد سامح شكري أنه ناقش مع نظيرته الفرنسية نتائج اجتماعات مجموعة العشرين الأخيرة.

ومن جانبها قالت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا أن مصر دولة مهمة لتوازن القوى في المنطقة.

وأضافت كولونا مصر دولة مهمة جدا بالنسبة لفرنسا.

وثمنت وزيرة الخارجية الفرنسية إجراء الحوار الوطني في مصر، مضيفة أن الفترة الأخيرة شهدت تطورا كبيرا في تعزيز العلاقات بين باريس والقاهرة .

ولفتت وزيرة الخارجية الفرنسية ، أن بلادها حاول التصدي مع مصر للتغير المناخي.

وأختمت وزيرة الخارجية الفرنسية، تصريحاتها وعدها بالعودة إلى القاهرة بدعوة رسمية من وزير الخارجية لحضور افتتاح المتحف المصري الكبير.