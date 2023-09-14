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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تدريب 30 سيدة سيناوية على صناعة السجاد اليدوي

صدى البلد

قال سكرتير عام محافظة شمال سيناء أسامة الغندور، إنه يتم تدريب 30 سيدة سيناوية، على صناعة السجاد اليدوي ومعرفة استخدام نول السجاد واختيار التصاميم المستخدمة وكيفية إعداد المنتج النهائي للتسويق، حيث يقوم بالتدريب مدرب من محافظة البحيرة، وذلك في إطار بروتوكول التعاون الموقع بين المحافظة ومحافظة البحيرة لتدريب سيدات سيناء على صناعة السجاد .
وأكد الغندور - خلال تفقد التدريب علي صناعة السجاد بمركز إعداد الأسر المنتجة بمدينة العريش اليوم /الخميس/ - أن التدريب يأتي بتوجيهات من القيادة السياسية بالاهتمام بالمرأة المعيلة وتوفير حياة كريمة لها ولأسرتها وتمكين السيدات اقتصاديًا وتحسين دخل الأسرة السيناوية .
وأضاف أن الهدف من صناعة السجاد اليدوي، والذي تشتهر به عدد من الدول، هو الحفاظ على التراث واكتساب الخبرات التي تؤهل السيدات لإقامة مشروعات متناهية الصغر تمكنها اقتصادياً واجتماعيًا باعتبارها شريكا أساسيا في المجتمع .
وأشار إلى الاهتمام الذى يوليه هشام آمنة وزير التنمية المحلية بدعم صناعة السجاد اليدوي في مختلف المحافظات، وتوجيهات الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء بنشر تلك الصناعة في مختلف مدن المحافظة، عن طريق تدريب مجموعة من السيدات ليكن مدربات في مختلف مراكز ومدن المحافظة لنشر تلك الصناعة.

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