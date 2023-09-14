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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مجلس الأمن الكوري الجنوبي يحث بيونج يانج وموسكو على عدم تبادل السلاح

صدى البلد

حث مجلس الأمن الوطني في كوريا الجنوبية، اليوم الخميس، كوريا الشمالية وروسيا على الوفاء بواجبهما فيما يتعلق بعدم تبادل الأسلحة، حسبما قالت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء.

في نفس السياق ردت موسكو، اليوم الخميس، على انتقاد الولايات المتحدة لاجتماع القمة بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون يعد نفاقاً.

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وأضافت روسيا في بيان نقلته رويترز، أن أمريكا تنشر الفوضى وترسل أسلحة لحلفائها في أنحاء العالم.

وقال أناتولي أنتونوف، سفير روسيا لدى الولايات المتحدة، في بيان: "الولايات المتحدة ليس لها الحق في أن تلقي علينا دروساً لتعلمنا كيف نعيش"، وفقا لما نشرته رويترز.

وقال أنتونوف إن الولايات المتحدة شكلت تحالفاً في آسيا ووسعت المناورات العسكرية قرب شبه الجزيرة الكورية كما تزود أوكرانيا بأسلحة قيمتها مليارات الدولارات، مضيفا: "حان الوقت لتلقي واشنطن بعقوباتها الاقتصادية في سلة المهملات".

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