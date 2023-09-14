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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس الكنيست: سننشئ محكمة دستورية إذا ألغت العليا "عدم المعقولية"

رئيس الكنيست: سننشئ
رئيس الكنيست: سننشئ محكمة دستورية إذا ألغت المحكمة العليا

أرسل رئيس الكنيست الإسرائيلي، أمير أوحانا، الأسبوع الماضي، رسالة قاسية وصريحة إلى المحكمة العليا قبل جلسة الاستماع المثيرة في المحكمة حول إلغاء قانون "عدم المعقولية"، وفق ما أوردته صحيفة "يديعوت أحرونوت" اليوم الخميس.

وقالت الصحيفة إن أوحانا أكد في مقابلة صحفية أنه "لن يقبل الكنيست بتواضع أن يُداس على قراراته، إذا تم إبطال القوانين والتشريعات التي أقرتها الكنيست، فإن جميع القرارات التي اتخذتها المحكمة العليا على القوانين الأساسية ستكون باطلة ولاغية".

ونقلت الصحيفة عن مصادر إسرائيلية مقربة من أوحانا، قولها إن تصريحاته الهجومية الأخيرة ضد المحكمة العليا، فُسرت على أنها تهديد بأن الكنيست لن يلتزم بالضرورة بقرار القضاة.

وفي مقابلة خاصة مع "يديعوت أحرونوت"، يكشف أوحانا عن خطة الائتلاف الحكومي للالتفاف على قرارات المحكمة العليا، في حال رفضت المحكمة قانونًا أساسيًّا هو "عدم المعقولية" للمرة الأولى.

وأوضح أوحانا أن أحد الاقتراحات التي يريد الترويج لها هو إنشاء محكمة دستورية، لن تتكون من القضاة فقط، وأنه ستحل المحكمة الدستورية فعليًّا محل المحكمة العليا، لكنها لن تضر بمؤسسة المحكمة العليا.

وتابع: "هناك مجموعة متنوعة من الأفكار لمشاريع القوانين التي سيقدمها الكنيست للتعامل مع المحكمة العليا في حال إلغاء قانون عدم المعقولية، بما في ذلك إنشاء محكمة للقضايا الدستورية ".

وأضاف أن "المحكمة الدستورية ستكون مخوَّلة بمناقشة القضايا الدستورية المهمة لإسرائيل.. وستتكون هذه المحكمة أيضًا من ممثلين عامين متخصصين في مختلف المجالات والحقول.. وهذا واحد من مشاريع القوانين العديدة التي ستتم مناقشتها بالتأكيد إذا لزم الأمر".

وأنهى اوحانا مقابلته مع "يديعوت أحرونوت" بدعوة المحكمة العليا إلى الحد من سلطتها، وقال: "آمل أن تفهم المحكمة حدود سلطتها وتتجنب هذه الأزمة، لا توجد سلطة بيدها القوة المطلقة في دولة ديمقراطية، والكنيست والحكومة يفهمان ذلك جيدًا.. آمل أن تتفهم المحكمة ذلك أيضًا".

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