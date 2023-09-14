عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اتهموا بالتجسس.. روسيا تستدعي السفيرة الأمريكية بسبب 2 من موظفي السفارة

السفيرة الأمريكية
السفيرة الأمريكية في موسكو

قامت موسكو، اليوم الخميس باستدعاء السفيرة الأمريكية، وجاء ذلك في نبأ عاجل، نقلته فضائية العربية.

وتقول  إن هناك 2 من موظفي السفارة غير مرغوب بتواجدهما في روسيا.

الموظفين هم السكرتيران الأول والثاني للسفارة الأمريكية، وطالبت موسكو بمغادرتهم أراضيها في غضون 7 أيام.

الدبلوماسيين الأمريكيان اللذان أعلن أنهما شخصان غير مرغوب بهما كانا على تواصل مع المخبر لصالح أمريكا. 

بوتين يوجه بتطوير العلاقات مع دول الجوار والحلفاء

في سياق أخر ردت موسكو، اليوم الخميس، على انتقاد الولايات المتحدة لاجتماع القمة بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون يعد نفاقاً.

وأضافت روسيا في بيان نقلته رويترز، أن أمريكا تنشر الفوضى وترسل أسلحة لحلفائها في أنحاء العالم.

وقال أناتولي أنتونوف، سفير روسيا لدى الولايات المتحدة، في بيان: "الولايات المتحدة ليس لها الحق في أن تلقي علينا دروساً لتعلمنا كيف نعيش"، وفقا لما نشرته رويترز.

وقال أنتونوف إن الولايات المتحدة شكلت تحالفاً في آسيا ووسعت المناورات العسكرية قرب شبه الجزيرة الكورية كما تزود أوكرانيا بأسلحة قيمتها مليارات الدولارات، مضيفا: "حان الوقت لتلقي واشنطن بعقوباتها الاقتصادية في سلة المهملات".

موسكو السفيرة الأمريكية روسيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد زلزال إرتيريا.. سد النهضة معرض للإنهيار وآثاره 10 أضعاف كارثة ليبيا

قرار جديد ضد مرتضى منصور من القضاء بسبب الخطيب وشوبير

موعد المولد النبوي 2023 ويوم الإجازة الرسمية.. دار الإفتاء تحسم الجدل

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلى واتحاد العاصمة.. 3 مفاجآت مدوية بقائمة الأحمر

الرئيس لوزيرة خارجية فرنسا: نعمل بأقصى طاقة لإيجاد حلول سياسية وسلمية لأزمات المنطقة

زلزال بـ 3 دول إحداها عربية.. العالم الهولندي يثير الرعب من جديد|تفاصيل

الشرقية للدخان أعلنتها رسميا.. ما أسعار السجائر في المحلات اليوم؟

اشترِ بدون تفكير.. انخفاض أسعار الذهب ورقم غير متوقع لـ عيار 21

ترشيحاتنا

خوفا من حرب نووية.. إيلون ماسك يسلم البنتاجون السيطرة على أقمار ستار لينك

شكري: مصر تبذل جهودها لحل الأزمة الروسية الأوكرانية وتخفيف العبء عن أوروبا

اكتشاف دليل مادي على وجود كائنات فضائية.. ما القصة؟

رئيس بولندا يكشف عن قرار تاريخي للناتو بشأن أوكرانيا

قرار عاجل بنزول تنسيق القبول بالثانوي العام بالقاهرة إلى 220 درجة

مرتضى منصور له تأثير.. تامر عبدالحميد يكشف مفاجأة بانتخابات الزمالك القادمة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مصير سائح أيرلندي كسر تمثال بورصة بروكسل بعد 3 سنوات ترميم.. فيديو

أضرار غير متوقعة لتناول السوبيا .. وهؤلاء ممنوعون منها نهائيا

ناسا تكشف حقائق 800 مشاهدة للأجسام الطائرة المجهولة.. تفاصيل

يسبب هبوط حاد ووفاة.. علامات غير متوقعة تكشف الضغط المنخفض

فيديو

إسلام إبراهيم: رحيل مصطفى درويش أكبر خسارة في حياتي | خاص

تفاصيل هجوم سمكة قرش دهب على سيدة مصرية

مقطع فيديو يدعي توثّيق الأقمار الاصطناعية لصوت زلزال المغرب الأخير|اعرف القصة كاملة

غضب الطبيعة.. ما سر الزلازل والأعاصير التي تجتاح الشرق الأوسط/ فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رضا صقر

رضا صقر يكتب: ما لا يعرفه عمرو أديب عن أحزاب المعارضة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الصمت طريق النجاح مع المنتخب

د. هشام فريد

د. هشام فريد يكتب: حوار وطني للمصريين في الخارج

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: فؤاد المهندس الأستاذ والعبقري

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: إعدام الأمومة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: رسائل ملغومة وأهداف مفضوحة !

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعا عفاف يحيى

اﻟﻤﺰﻳﺪ