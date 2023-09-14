اتهموا بالتجسس.. روسيا تستدعي السفيرة الأمريكية بسبب 2 من موظفي السفارة

قامت موسكو، اليوم الخميس باستدعاء السفيرة الأمريكية، وجاء ذلك في نبأ عاجل، نقلته فضائية العربية.

وتقول إن هناك 2 من موظفي السفارة غير مرغوب بتواجدهما في روسيا.

الموظفين هم السكرتيران الأول والثاني للسفارة الأمريكية، وطالبت موسكو بمغادرتهم أراضيها في غضون 7 أيام.

الدبلوماسيين الأمريكيان اللذان أعلن أنهما شخصان غير مرغوب بهما كانا على تواصل مع المخبر لصالح أمريكا.

في سياق أخر ردت موسكو، اليوم الخميس، على انتقاد الولايات المتحدة لاجتماع القمة بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون يعد نفاقاً.

وأضافت روسيا في بيان نقلته رويترز، أن أمريكا تنشر الفوضى وترسل أسلحة لحلفائها في أنحاء العالم.

وقال أناتولي أنتونوف، سفير روسيا لدى الولايات المتحدة، في بيان: "الولايات المتحدة ليس لها الحق في أن تلقي علينا دروساً لتعلمنا كيف نعيش"، وفقا لما نشرته رويترز.

وقال أنتونوف إن الولايات المتحدة شكلت تحالفاً في آسيا ووسعت المناورات العسكرية قرب شبه الجزيرة الكورية كما تزود أوكرانيا بأسلحة قيمتها مليارات الدولارات، مضيفا: "حان الوقت لتلقي واشنطن بعقوباتها الاقتصادية في سلة المهملات".