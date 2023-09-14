مجلس النواب الليبي يدعو للتحقيق العاجل في كارثة الفيضانات

دعا مجلس النواب الليبي ،اليوم الخميس، القضاء إلى التحقيق في كارثة فيضانات ليبيا.

كما أعلن المتحدث باسم البرلمان الليبي عبد الله بليحق، تشكيل لجنة يديرها رئيس المجلس وبعضوية محافظ المصرف المركزي ونائب عن القوات المسلحة لتتولى وضع ميزانية لمعالجة آثار الفيضانات.

وأعلن مجلس النواب الليبي، اليوم، تخصيص ميزانية طوارئ للمدن المنكوبة جراء الفيضانات بقيمة 10 مليارات دينار ليبي.

وجاء ذلك في الاجتماع الطارئ الذي عقدة مجلس النواب الليبي لبحث تداعيات كارثة الفيضانات التي ضربت البلاد جراء العاصفة دانيال.

كما قرر البرلمان الليبي عن تخصيص 2 مليار دولار لمجابهة التداعيات الكارثية من الفيضانات في مدينة درنة من جراء العاصفة دانيال.