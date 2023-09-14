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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

قرار عاجل بنزول تنسيق القبول بالثانوي العام بالقاهرة إلى 220 درجة

محافظ القاهرة و مدير
محافظ القاهرة و مدير المديرية

أعلنت مديرية التربية والتعليم محافظة القاهرة بشرى سارة للطلاب وأولياء الأمور قبل بدء العام الدراسي الجديد.

وقررت مديرية التربية والتعليم محافظة القاهرة ، النزول بتنسيق القبول بالثانوي العام بالقاهرة  إلى (٢٢٠) درجة.
 

كما قررت مديرية التربية والتعليم محافظة القاهرة ، والقبول بفصول الخدمات أقل من الثانوى العام (٤٠) درجة وذلك في بعض الإدارات التعليمية على مستوى المحافظة لاستكمال أعداد الطلاب بالمدارس الثانوى ، واستجابة لرغبة أولياء الأمور

قالت مديرية التربية والتعليم محافظة القاهرة ، أن هذه القرارات العاجلة جاءت بعد موافقة معالي محافظ القاهرة  اللواء خالد عبد العال

وأكد أيمن موسى مدير مديرية التربية والتعليم محافظة القاهرة ،  أن قرار النزول بالحد الأدنى لتنسيق القبول بالثانوي العام بالقاهرة ، جاء بعد دراسة مستفيضة لأعداد الطلبة ، مشدداً على الحفاظ على المستوى العام لكثافات الفصول حتى لا يؤثر على سير العملية التعليمية

وعلى جانب آخر كانت قد اعلنت مديرية التربية والتعليم محافظة القاهرة ، عن إعادة  فتح باب التقديم للتحويلات الالكترونية للتلاميذ بين المدارس والإدارات التعليمية ، ومن المحافظات الأخرى للقاهرة مرة أخرى ولمدة اسبوع يبدأ من يوم الأحد ١٧ سبتمبر ٢٠٢٣ 
إلي يوم السبت ٢٣ سبتمبر ٢٠٢٣ ، وذلك تيسيراً على أولياء الأمور 

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