رجال الإطفاء يكافحون حرائق الغابات في جزيرة سومطرة الإندونيسية .. فيديو

عرضت فضائية "يورونيوز عربي"، فيديو يرصد رجال الإطفاء يكافحون حرائق الغابات في جزيرة سومطرة الإندونيسية.

وأوضحت أنه تعد حرائق الغابات مشكلة سنوية في إندونيسيا تؤدي إلى توتر العلاقات مع الدول المجاورة.

وغطى الدخان الناتج عن الحرائق أجزاء من إندونيسيا وسنغافورة وماليزيا وجنوب تايلاند بضباب ضار.

ويواصل رجال الإطفاء في جزيرة سومطرة بإندونيسيا مكافحة حرائق الغابات، التي اندلعت في جزيرة سومطرة الإندونيسية منذ فترة الظهيرة بالقرب من مناطق سكنية وعلى طول طريق سريع بثلاث قرى. وتعطل عمل رجال الإطفاء بسبب بعد مصادر المياه وجفاف العديد من الخزانات.