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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزارة العمل: إعداد نموذج مِعياري للوصول إلى عنصر بشري قادر على المنافسة

صدى البلد

ذكرت وزارة العمل أن لجنة الخُبراء المُكلفة بتطوير مناهج خطة التدريب المهني، والبرامج التدريبية والاسترشادية التي يتم تُنفذيها لتتطابق مع المعايير الدولية ووظائف المستقبل، اجتمعت بمقر "الوزارة" في العاصمة الإدارية الجديدة؛ لوضع تصور عام بشأن تنفيذ اختصاصاتها بحسب قرار وزير العمل حسن شحاتة، الصادر عام 2023.

وأوضحت الوزارة -في بيان اليوم الخميس- أن اللجنة تشكلت برئاسة أيمن قطامش رئيس الإدارة المركزية للتدريب المهني، وكلّفت فريق من بينها بوضع إطار وتصور عام ومعايير موحدة لاعتماد البرامج التدريبية، ووضع نموذج معياري قياسي للبرامج، على أن يتم مناقشة ذلك في الجلسة القادمة.

كما انتهت اللجنة إلى أهمية إعداد نموذج مِعياري لتقييم المُدربين حتى تكتمل منظومة التدريب بكافة عناصرها للوصول إلى عنصر بشري مُدرب قادر على المنافسة بسوق العمل المحلي والعالمي تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتنمية مهارات الشباب، طبقاً لمتطلبات سوق العمل.

وتستهدف وزارة العمل تنفيذ 665 دورة تدريب مهني في خطة 2023-2024، لتأهيل الشباب على مهن يحتاجها سوق العمل من خلال 75 مركز تدريب ثابت ومتنقل تابعة للوزارة تعمل جميعها في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وتنفيذ مبادرة "مهنتك مُستقبلك"، حيث أن مُدة التدريب فيها تتراوح من 60 إلى 200 ساعة تدريبية طبقا للمهنة.
وتشترط الوزارة فى الحصول على دورات التدريب أن يكون السن من 18 إلى 45 سنة مع إجادة القراءة والكتابة كحد أدنى، مع إجراء اختبار توجيه مهني لتحديد المهنة المناسبة للقدرات الجسمانية والعقلية، ويحصل المتدربون خلال فترة التدريب على تأمين ضد الإصابات، ويتسلم المتدرب الأدوات الكتابية والملابس وأدوات الوقاية والتعقيم، ويحصل بعد اجتياز الاختبارات العملية والنظرية في نهاية الدورة على شهادة إتمام معتمدة من مديرية العمل، وللمتفوقين جوائز تؤهلهم لإقامة مشروعات صغيرة.
 

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