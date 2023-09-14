موهبة الأهلي ينتقل إلى نادي زد

أعلن الإعلامي مجدي عبد الغني علي انتقال رأفت خليل إلى نادي زد لمدة موسمين عبر حسابة بموقع فيسبوك.

و كتب مجدي عبد الغني : الأهلي يوافق علي إعارة رأفت خليل إلى نادي زد لمدة موسمين، مع وجود بند يتيح عودته بعد الموسم الأول. 🦅🔴

ويختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته اليوم، على ملعب مدينة الملك فهد بمدينة الطائف، استعدادًا لمواجهة اتحاد العاصمة الجزائري على لقب كأس السوبر الأفريقي، والمقررة إقامتها في التاسعة مساء غد، الجمعة، على نفس الملعب.



ويقود المران السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، لتنفيذ بعض الجمل التكتيكية التي ينوي تنفيذها في مباراة السوبر الأفريقي.

ويلقي السويسري محاضرة فنية اليوم، لشرح نقاط القوة والضعف في المنافس، مع مشاهدة بعض التسجيلات للفريق الجزائري في مبارياته الأخيرة، لتجهيز الخطة اللازمة للفوز باللقب.