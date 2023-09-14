قبل مواجهة الأهلي .. تصريحات نارية لمدرب اتحاد العاصمة الجزائري

نشر أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق تصريحات عبدالحق بن شيخة مدرب فريق اتحاد العاصمة الجزائري.

وكتب حسن : عبدالحق بن شيخة مدرب فريق اتحاد العاصمة الجزائري:

فريقنا جاهز، ونلعب أمام فريق عالمي، نحترم المنافس ولا نخشاه، يجب أن نكون في أفضل حالاتنا ونقدم مستوى يليق بسمعة الفريق وكرة القدم الجزائرية.

ويختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته اليوم، على ملعب مدينة الملك فهد بمدينة الطائف، استعدادًا لمواجهة اتحاد العاصمة الجزائري على لقب كأس السوبر الأفريقي، والمقررة إقامتها في التاسعة مساء غد، الجمعة، على نفس الملعب.

ويقود المران السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، لتنفيذ بعض الجمل التكتيكية التي ينوي تنفيذها في مباراة السوبر الأفريقي.

ويلقي السويسري محاضرة فنية اليوم، لشرح نقاط القوة والضعف في المنافس، مع مشاهدة بعض التسجيلات للفريق الجزائري في مبارياته الأخيرة، لتجهيز الخطة اللازمة للفوز باللقب.