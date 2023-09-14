عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

صفر ميجاوات.. انقطاع الكهرباء في مناطق واسعة بنيجيريا

انقطاع الكهرباء في
انقطاع الكهرباء في نيجيريا

تعرضت مناطق واسعة في نيجيريا اليوم الخميس 14 سبتمبر 2023 إلى انقطاع الكهرباء.

وقالت شركات توزيع الكهرباء إن نيجيريا تعرضت لانقطاع واسع النطاق للكهرباء بعد "انهيار كامل للنظام"، وانخفضت مستويات الطاقة المولدة إلى الصفر ميجاوات في وقت مبكر من اليوم الخميس، بحسب ما أوردته شبكة "بي بي سي".

وتمت استعادة بعض الإمدادات ولكن لا يمثل سوى جزء صغير من الاستهلاك الطبيعي في أكبر دولة في أفريقيا من حيث عدد السكان.

وغالباً ما تكون إمدادات الطاقة غير منتظمة في نيجيريا، على الرغم من دورها كمنتج رئيسي للنفط والغاز، انهارت شبكة الكهرباء في الدولة الواقعة في غرب إفريقيا أربع مرات على الأقل في عام 2022، وأرجعت السلطات ذلك إلى مشاكل فنية.

والحد الأقصى النظري لكمية الطاقة التي يمكن أن تنتجها نيجيريا هو 12500 ميجاوات، لكن البلاد تنتج عادة ربع ذلك، حسبما ذكرت وكالة رويترز للأنباء.

وأظهرت بيانات من شركة النقل النيجيرية أن مستويات الطاقة ارتفعت يوم الخميس في حوالي الساعة 10:30 بالتوقيت المحلي (09:30 بتوقيت جرينتش) من صفر إلى 273 ميجاوات، وهو ما لا يزال أقل بكثير من المتوسط اليومي البالغ 4100 ميجاوات.

ووعد الرئيس النيجيري بولا تينوبو، الذي تولى السلطة منذ حوالي 100 يوم، بتحسين الإمدادات من خلال السماح لحكومات الولايات ببناء محطات الطاقة الخاصة بها.

صفر ميجاوات انقطاع الكهرباء نيجيريا الرئيس النيجيري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد كارثة "دانيال"| عاصفة "التنين" على الأبواب.. هل تتعرض مصر لسيول وتعليق الدراسة مرة أخرى؟

بعد زلزال إرتيريا.. سد النهضة معرض للإنهيار وآثاره 10 أضعاف كارثة ليبيا

قرار جديد ضد مرتضى منصور من القضاء بسبب الخطيب وشوبير

بسبب الكاف | قرار صادم من كولر ضد صفقة الأهلي الجديدة

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي واتحاد العاصمة.. 3 مفاجآت مدوية بقائمة الأحمر

زلزال بـ 3 دول إحداها عربية.. العالم الهولندي يثير الرعب من جديد|تفاصيل

حدد الوقت والمكان.. العالم الهولندي: زلزال بقوة 7 ريختر يضرب هذه المناطق

اشترِ بدون تفكير.. انخفاض أسعار الذهب ورقم غير متوقع لـ عيار 21

ترشيحاتنا

المصائب تتوالى.. مصرع وإصابة 44 ليبيًا في حادث تصادم أتوبيس سياحي بمطروح

كسر حاجز 2200 جنيه.. انخفاض أسعار الذهب وعيار 21 مفاجأة

القاهرة 33 .. درجات الحرارة غدا في المحافظات

إنقاذ حياة شاب بعد 6 أيام تحت الأنقاض بدرنة

مش هنقطع عنكم الغاز| تنويه عاجل من البترول لسكان التجمّع لهذا السبب

مدبولي يفتتح معرض اهلا مدارس.. بعد قليل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الكزبرة على السلطة تحمي من أمراض غير متوقعة| أبرزها هشاشة العظام والكبد

النجم الساطع 2023.. قذف جوى ضد أهداف على الساحل في التدريب المصري الأمريكي

مصير سائح أيرلندي كسر تمثال بورصة بروكسل بعد 3 سنوات ترميم.. فيديو

أضرار غير متوقعة لتناول السوبيا .. وهؤلاء ممنوعون منها نهائيا

فيديو

زلزال إريتريا وتسونامي المغرب .. العالم الهولندي يتوقع كارثة جديدة خلال أيام

النجم الساطع 2023.. قذف جوى ضد أهداف على الساحل في التدريب المصري الأمريكي

إسلام إبراهيم: رحيل مصطفى درويش أكبر خسارة في حياتي | خاص

تفاصيل هجوم سمكة قرش دهب على سيدة مصرية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رضا صقر

رضا صقر يكتب: ما لا يعرفه عمرو أديب عن أحزاب المعارضة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الصمت طريق النجاح مع المنتخب

د. هشام فريد

د. هشام فريد يكتب: حوار وطني للمصريين في الخارج

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: فؤاد المهندس الأستاذ والعبقري

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: إعدام الأمومة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: رسائل ملغومة وأهداف مفضوحة !

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعا عفاف يحيى

اﻟﻤﺰﻳﺪ