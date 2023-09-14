صفر ميجاوات.. انقطاع الكهرباء في مناطق واسعة بنيجيريا

تعرضت مناطق واسعة في نيجيريا اليوم الخميس 14 سبتمبر 2023 إلى انقطاع الكهرباء.

وقالت شركات توزيع الكهرباء إن نيجيريا تعرضت لانقطاع واسع النطاق للكهرباء بعد "انهيار كامل للنظام"، وانخفضت مستويات الطاقة المولدة إلى الصفر ميجاوات في وقت مبكر من اليوم الخميس، بحسب ما أوردته شبكة "بي بي سي".

وتمت استعادة بعض الإمدادات ولكن لا يمثل سوى جزء صغير من الاستهلاك الطبيعي في أكبر دولة في أفريقيا من حيث عدد السكان.

وغالباً ما تكون إمدادات الطاقة غير منتظمة في نيجيريا، على الرغم من دورها كمنتج رئيسي للنفط والغاز، انهارت شبكة الكهرباء في الدولة الواقعة في غرب إفريقيا أربع مرات على الأقل في عام 2022، وأرجعت السلطات ذلك إلى مشاكل فنية.

والحد الأقصى النظري لكمية الطاقة التي يمكن أن تنتجها نيجيريا هو 12500 ميجاوات، لكن البلاد تنتج عادة ربع ذلك، حسبما ذكرت وكالة رويترز للأنباء.

وأظهرت بيانات من شركة النقل النيجيرية أن مستويات الطاقة ارتفعت يوم الخميس في حوالي الساعة 10:30 بالتوقيت المحلي (09:30 بتوقيت جرينتش) من صفر إلى 273 ميجاوات، وهو ما لا يزال أقل بكثير من المتوسط اليومي البالغ 4100 ميجاوات.

ووعد الرئيس النيجيري بولا تينوبو، الذي تولى السلطة منذ حوالي 100 يوم، بتحسين الإمدادات من خلال السماح لحكومات الولايات ببناء محطات الطاقة الخاصة بها.