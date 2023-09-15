موسى مصطفى موسى :عودة الأمان والتصدى للإرهاب وإنشاء الطرق أبرز إنجازات الرئيس

كشف المهندس موسى مصطفى موسى ، رئيس حزب الغد عن أهم إنجازات الرئيس السيسى خلال فترة حكمه.

وأكد مصطفى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن هناك إنجازات داخلية وخارجية للرئيس السيسى، بالنسبة للإنجازات الداخلية تتمثل فى إنشاء الطرق والمرافق والكبارى والمدارس والجامعات ، والتصدى للإرهاب وإخوان الشر، مما جعل الشعب المصرى يعيش فى طمأنينة وأمان ولا يشعر بأى قلق بشأن أى تهديد لمنزله ، وكلها إنجازات تحسب للرئيس السيسى من خلال دور الشرطة والجيش فى فرض الأمن والأمان فى مصر.

وأشار رئيس حزب الغد إلى أنه بالنسبة للإنجازات الخارجية رأينا تحركات الرئيس السيسى الخارجية والتوازن مع كل دول العالم والدول العربية وأمريكا والاتحاد الأوروبى، حيث أن دور الرئيس عالميا جعل اسم مصر رنان فى المحافل العالمية ، وأصبحت هناك دول كثيرة تتمنى أن تتقرب من مصر، كما أن فكر الاستثمار فى مصر لم يأتى إلا بعد طمأنينة العالم الخارجى على الوضع الداخلى لمصر.