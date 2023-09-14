موعد انتهاء الموجة..حرائق الغابات تشعل دول اوروبا

تشهد دول العالم موجة كارثية من الحرائق والأعاصير التي اجتاحت نصف الكرة الشمالي بسبب الانبعاثات الكربونية.

وبحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية ، تواصل حرائق الغابات الاشتعال في بعض أجزاء نصف الكرة الشمالي، ويستمر موسم الحرائق الشمالية لعام 2023 من مايو حتى نهاية أكتوبر.

وتشهد كندا، التي بدأت الحرائق فيها في مايو (أيار)، موجة قاسية من الحرائق على نحو خاص.

ووفقاً لخدمة مراقبة الغلاف الجوي، تسببت حرائق الغابات الكندية فيما يقرب من 410 ميغاطن من انبعاثات الكربون حتى الآن، وهي أعلى قيمة تم قياسها على الإطلاق لكندا.

ويعني استمرار حرائق الغابات النشطة في كندا أنه من المرجح أن ترتفع الانبعاثات لهذا العام بشكل أكبر.

وعلى الرغم من أن حرائق الغابات تحدث بشكل منتظم، فإن تغير المناخ له تأثير، وفقاً لخدمة مراقبة الغلاف الجوي.