إعادة عرض المخدوعون فى مهرجان لندن السينمائي|تفاصيل

أعلن القائمين على مهرجان لندن السينمائي 2023، عن عرض النسخة المرممة من فيلم "المخدوعون" لـ توفيق صالح ، والتى ستقع فعالياته في الفترة من 4 لـ 15 أكتوبر القادم.





تفاصيل فيلم "المخدوعون"

فيلم "المخدوعون" تم إصداره عام 1972، وهو عن قصة الروائي الفلسطيني غسان كنفاني "رجال في الشمس"، وتدور أحداثه حول مأساة لمجموعة من اللاجئين الفسلطينيين المختئبين في إحدى عربات النقل، وسط الصحراء ، بحثًا عن الأستقرار وتكوين حياة جديدة في إحدى دول الخليج العربي.

وأثناء هذه الرحلة ، بيتمادي سواق العربة ويتحدث بطريقة مطولة وسخيفة مع المفتشين ورجال الجمارك ، لتتفاقم الأحداث ويحدث الشجار مع العمال المهربين في السيارة ، ويتوفوا جميعًا.

الفيلم البريطانى In Camera

وقد أعلن مهرجان لندن السينمائى، عن مشاركه الفيلم البريطانى In Camera لـ للفنان أمير المصرى فى مسابقة Sutherland ومن المقرر أن يحضر أمير المصرى عرض الفيلم فى لندن. وتدور أحداث الفيلم حول ممثل شاب يقوم بعدة اختبارات تمثيلية للحصول على فرصة، ولكن يواجه الكثير من الرفض، حتى يقرر أن يبحث عن دور جديد يقدمه .

والفيلم من تأليف وإخراج نقاش خالد والذى يعتبر العمل الأول له كمخرج، الفيلم من بطولة أمير المصري، نبهان رضوان، رورى فليك بيرن، حسينة رجا يذكر أن أمير المصرى قد حصد ردود أفعال إيجابية وإشادات نقدية عن دوره فى الفيلم الذى كان العرض الأول له فى مهرجان كارلوفى فارى السينمائى الدولى بدورته ال57 ضمن مسابقة Proxima.