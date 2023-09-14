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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

"الزراعة" ترخص أول مشتل لمعهد البساتين في إنتاج شتلات الفواكه والزيتون والنخيل

شتلات
شتلات

أعلن الدكتور أحمد حلمى مدير معهد البساتين، عن ترخيص أول مشتل للمعهد  لإنتاج جميع أنواع شتلات الفاكهة والزيتون والنخيل والمشمش والخوخ والبرقوق بمساحة 16 فدانا داخل المركز بالجيزة.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بالتوسع في إنتاج الشتلات الفواكه عالية الجودة والإنتاجية وتحت إشراف محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية.

يحتوى على 35 صوبة مضيفا أن المشتل تم تجهيزه على أعلى مستوى وحصل على جميع الموافقات اللازمة من خلال الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوى ويخضع للرقابة والمتابعة المستمرة من الإدارة ويحتوي على أجود أنواع شتلات من إنتاج معهد البساتين وتوفيرها للمزارعين بأسعار مخفضة وذلك بمقر مركز البحوث الزراعية في الجيزة بجوار جامعة القاهرة.

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