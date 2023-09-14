افتتاح معرض أهلا مدرستي بطنطا لتوفير المستلزمات بأسعار مخفضة

افتتح الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية مساء اليوم، معرض Hهلا مدرستي لبيع المستلزمات الدراسية بأسعار مخفضة لتخفيف العبء على أولياء الأمور والطلاب والذي نظمته مديرية التربية والتعليم بشارع عثمان محمد بطنطا.



يأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإقامة العديد من المعارض المختلفة لإتاحة وتوفير مستلزمات المدارس بأسعار مخفضة، لتخفيف العبء عن كاهل الأسرة المصرية.

وكذلك تنفيذا لتكليفات السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء، والمتابعة المستمرة لتحقيق أكبر استفادة ممكنة للمواطنين.

وتفقد محافظ الغربية أقسام المعرض، والتي تشمل كل الأدوات والمستلزمات المدرسية للطلاب في مراحل التعليم المختلفة، بالإضافة للزي المدرسي الأدوات المدرسية والحقائب، والأحذية المدرسية وبعض الوسائل التعليمية التي يحتاجها الطلاب بأسعار مخفضة عن مثيلاتها في السوق.

وأشاد المحافظ بالجهود المبذولة من مديرية التربية والتعليم في المعرض وجودة المعروضات المقدمة، مشيرا إلى أن هذا المعرض يستهدف تخفيف العبء عن كاهل أولياء الأمور، وتوفير المستلزمات المدرسية والمكتبية، بأسعار مناسبة.

ومن جانبه، أشار المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم إلى أن معرض "أهلا مدرستي " يهدف إلى المشاركة في تخفيف الأعباء عن أولياء الأمور ودعم المدرسة المنتجة

جاء ذلك بحضور الأستاذ ممدوح النجار رئيس حي أول طنطا.