ننشر التفاصيل الكاملة لقرار النزول بتنسيق القبول بمدارس الثانوي الفني بالقاهرة

أعلنت مديرية التربية والتعليم محافظة القاهرة ، منذ قليل عن صدور موافقة رسمية من اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة على النزول بـ تنسيق القبول بمدارس الثانوي الفني بالقاهرة (صناعي ، و تجاري ، و فندقي ، وزراعي )

وأكدت مديرية التربية والتعليم محافظة القاهرة في بيان رسمي لها ، أنه تم النزول بـ تنسيق القبول بمدارس الثانوي الفني بالقاهرة (صناعي ، و تجاري ، و فندقي ، وزراعي )، بعد مراجعة الأماكن الشاغرة في المدارس الفنية مع مراعاة الحفاظ على المستوى العام لكثافات الفصول حتى لا يؤثر على سير العملية التعليمية.

وكانت قد أعلنت منذ قليل مديرية التربية والتعليم محافظة القاهرة أيضاً بشرى سارة بشأن القبول في مدارس الثانوي العام بالعام الدراسي الجديد .

حيث قررت مديرية التربية والتعليم محافظة القاهرة ، النزول بتنسيق القبول بمدارس الثانوي العام بالقاهرة إلى (٢٢٠) درجة.



كما قررت مديرية التربية والتعليم محافظة القاهرة ، والقبول بفصول الخدمات أقل من الثانوى العام (٤٠) درجة وذلك في بعض الإدارات التعليمية على مستوى المحافظة لاستكمال أعداد الطلاب بالمدارس الثانوى ، واستجابة لرغبة أولياء الأمور.



قالت مديرية التربية والتعليم محافظة القاهرة ، أن هذه القرارات العاجلة جاءت بعد موافقة معالي محافظ القاهرة اللواء خالد عبد العال.

تنسيق مدارس الثانوي الفني بالقاهرة

تنسيق مدارس الثانوي الفني بالقاهرة