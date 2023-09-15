عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

"أوبك" تحتفل بـ 63 عاما من الإنجازات لدعم استقرار سوق النفط العالمية

أوبك
أوبك

تحتفل منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، اليوم، بالذكرى الـ 63 على تأسيسها عام 1960، وذلك بحسب تقرير عبر وكالة أنباء الإمارات الرسمية “وام”.

وقالت "أوبك"، في بيان اليوم، أنه خلال الفترة بين 10 إلى 14 سبتمبر 1960، اجتمع ممثلون من خمس دول منتجة للنفط في بغداد لتأسيس منظمة "أوبك"، حيث مثل هذا الإنجاز التاريخي بداية فصل جديد في صناعة النفط.

وسُرعان ما انضمت إلى الأعضاء المؤسسين الخمسة دول أخرى منتجة للنفط، بهدف دعم استقرار سوق النفط وحماية حق جميع الدول في ممارسة السيادة الدائمة على مواردها الطبيعية من أجل التنمية.

ودعت منظمة أوبك على مدار 63 عامًا، إلى التعاون والحوار واحترام الآخرين، بالإضافة إلى ضرورة التصدي للتحديات بطريقة جماعية، وهو ما يظهر جلياً من خلال تعاون المنظمة مع 10 دول منتجة غير أعضاء فيها لتحقيق استقرار سوق النفط العالمية.

وقال معالي هيثم الغيص أمين عام منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، إن "أوبك" هي منظمة فريدة من نوعها حيث عملت جاهدة على مدار أكثر من ستة عقود، لدعم استقرار سوق النفط من أجل جميع المنتجين والمستهلكين، وأيضًا بهدف دعم الاقتصاد العالمي عمومًا، وذلك على الرغم من التحديات التي تواجه هذه الصناعة.

وأضاف الأمين العام " تاريخ منظمة أوبك مليء بالإنجازات. نحن ممتنون لدعم دول الأعضاء وعائلة أوبك بأكملها. أنا واثق من أن أفضل أيام المنظمة تنتظرنا في المستقبل".

اوبك منظمة الدول المصدرة للنفط صناعة النفط سوق النفط النفط العالمية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد كارثة "دانيال"| عاصفة "التنين" على الأبواب.. هل تتعرض مصر لسيول وتعليق الدراسة مرة أخرى؟

رسميًا .. 10 ممنوعات بجميع المدارس في العام الجديد

خسارة المنتخب تشعل الأجواء| حقيقة تهديد فيتوريا بالاستقالة.. ومحمد صلاح يطالب بمعاقبة لاعبي الأهلي

هذه السورة تمنع الفقر وتجلب الرزق..الشعراوي: بها سر عجيب فلا تتركوا قراءتها

قرارعاجل لمنع تكدس الطلاب في المدارس أول يوم حضور

يجب التحقيق معه| إعلامي يفتح النار على مترجم كولر بشأن جماهير الأهلي

بعد زلزال إرتيريا.. سد النهضة معرض للإنهيار وآثاره 10 أضعاف كارثة ليبيا

بسبب الكاف | قرار صادم من كولر ضد صفقة الأهلي الجديدة

ترشيحاتنا

شروط منح الجنسية المصرية للأجانب.. الحكومة تقر تعديلات جديدة

السجن المؤبد أو الإعدام عقوبة تصدير المخدرات خارج مصر

خلف الله: دمياط الجديدة تمتلك مقومات تجعلها على رأس المدن العمرانية

موتورولا تطلق هاتفها Edge 40 Neo في الأسواق العالمية

هيونداي "كونا" 2024 الكهربائية الجديدة .. اعرف بكام ؟

19سبتمبر.. الفرصة الاخيرة للتسجيل بتنسيق الدبلومات الفنية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

"أنا عايش".. لقطات من مقطع فيديو مؤثر للحظة إنقاذ طفل ليبي من تحت الأنقاض

لا تظهر علاماته.. تحذير من مرض ينتشر بصدور الدجاج

لافتة سلسلة إحدى المطاعم الأمريكية تسقط على رأس سيدة |شاهد ماذا حدث لها

هاني الناظر يكشف حقيقة المؤامرات في صنع الزلازل والأعاصير

فيديو

لا بياكل ولا بيشرب .. زوجة الفنان أشرف مصيلحي تكشف تطورات حالته الصحية

عرفت تهرب منه.. تفاصيل مؤلمة في حادث هجوم قرش على سيدة ب"دهب"..فيديو

كارثة جديدة بـ ليبيا .. 10 آلاف شخص في عداد المفقودين | فيديو

ريتاج تهز العراق.. سيدة أشعلت النار بفتاة عمرها 9 سنوات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رضا صقر

رضا صقر يكتب: ما لا يعرفه عمرو أديب عن أحزاب المعارضة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الصمت طريق النجاح مع المنتخب

د. هشام فريد

د. هشام فريد يكتب: حوار وطني للمصريين في الخارج

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: فؤاد المهندس الأستاذ والعبقري

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: إعدام الأمومة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: رسائل ملغومة وأهداف مفضوحة !

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعا عفاف يحيى

اﻟﻤﺰﻳﺪ