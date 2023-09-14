تعرف على أسعار الأدوات المدرسية في معرض أهلا مدارس.. فيديو

افتتح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، منذ قليل، معرض أهلا مدارس في أرض المعارض بمدينة نصر، بمرافقة وزير التموين وعدد من المسئولين.

وينشر “صدى البلد” أسعار الأدوات المدرسية في المعرض.

ويستمر المعرض خلال الفترة من 15 وحتى 29 سبتمبر، ويضم المعرض "الأدوات الكتابية – الملابس - الأحذية والمنتجات الجلدية – المواد الغذائية – الحاسب الآلي - خدمات البنوك ".



وقدرت غرفة القاهرة التجارية، أن التخفيضات والخصومات لن تقل عن 10 % وقد تصل في بعض الأصناف إلى 25 % بحسب تقرير متابعة الاستعداد للمعرض في القاهرة.