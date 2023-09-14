تعرف على موعد انطلاق الدورة 13 من مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية

أعلن سيد فؤاد رئيس مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية عن موعد انطلاق الدورة الثالثة عشر وذلك من خلال منشور له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيس بوك.



وأكد سيد فؤاد أن الدورة الجديدة سوف تنطلق من يوم 9 من شهر فبراير القادم وتسمر حتي يوم 15 من نفس الشهر.



وأضاف سيد فؤاد أن هذه الدورة سوف تشهد العديد من المفاجأت وأهمها أن دولة مالى ستكون هي ضيفة الشرف لهذه الدورة بالإضافة إلى انضمام الكثير من النقاد لتأليف مجلدات هذه الدورة.



وتابع سيد أن النقاد عصام زكريا وتيرنو ابراهيمو ونجيب ساجنا سوف يقدمون كتب عن خيري بشاره وصافي فاي.





سيد فؤاد يتحدث عن السينما الإفريقية

قال سيد فؤاد رئيس مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، أن الدول الاستعمارية كانت سببا فى تأخر ظهور السينما الأفريقية.

وأضاف سيد فؤاد خلال حوارها مع برنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة "الأولى"، تأخير السينما الأفريقية واقتصار إنتاجها على المستعمر كان جزء من سياسة ليصور القارة السمراء على أنها ضعيفة.

ظهور السينما الأفريقية

وتابع رئيس مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، ظهور السينما الأفريقية بدأ فى السنغال عام 1965.

وأكد رئيس مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، فى وقت قصير بدأت السينما الأفريقية اثبات وجودها على المستوى العالمى.