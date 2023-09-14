قرارات عاجلة | نشر بوسترات توعية للوقاية من الفيروسات بالمدارس

عقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة اجتماعا مع مديرى الإدارات التعليمية بالعاصمة لمتابعة إستعدادات المحافظة لبدء العام الدارسى الجديد.



فى بداية الإجتماع قام محافظ القاهرة بتوجيه الشكر لمديرية التربية والتعليم على جهودهم المبذولة فى العملية التعليمية لكل من ساهم من معلمى وطلاب المدارس المنتجة بالقاهرة بمعرض ( أهلا مدرستى) حيث أن محافظة القاهرة أول المحافظات التى قامت بعمل المبادرة وأبدعو طلابها فى صنع المنتجات .

وخلال الإجتماع تم استعراض عدد من الموضوعات منها ضرورة تقديم مديرى ووكلاء الإدارات التعليمية تخطيط المرور علي المدارس فى الفترة القادمة لمتابعة الاستعدادات النهائية مع كتابة تقرير من أعمال الصيانة البسيطة بالمدارس .

وشدد محافظ القاهرة على المتابعة المستمرة و الوقوف على المشكلات للإستعداد للعام الدراسى الجديد.



كما نوه محافظ القاهرة برفع العبء عن كاهل الأسر وتوفير الزى المدرسى من خلال الوحدة المنتجة بأسعار منخفضة طبقا للأسعار الاسترشادية.

وأشار محافظ القاهرة إلى المتابعة المستمرة و الوقوف على المشكلات لمواجهه حلها .

وأكد محافظ القاهرة أنه لابد أن يكون هناك حلقة وصل بين المعلم والطالب لكى تسير العملية التعليمية بنجاح ومتابعة سلوك الطلاب وعمل اجتماع دورى مع المعلمين لبحث المشاكل التى تواجههم والعمل على حلها مع المتابعة مع أولياء الأمور مرة على الأقل كل اسبوع .ط



وأوضح محافظ القاهرة ، أن المعلم لابد أن يتسم بسمات أخلاقية وسلوكيات إيجابية ليكون قدوة أمام الطلاب ، لكى يتم التبادل والاحترام بين المعلم والطالب وإعداد جيل جديد قادر علي تحدى الصعوبات من جميع النواحي علمياً وأدبيا وفكرياً.

كما شدد محافظ القاهرة على ضرورة استمرار نشر بوسترات توعية بإجراءات الوقاية من الفيروسات بالمدارس والتنسيق الكامل بين مديرية التربية والتعليم ورؤساء الأحياء وهيئة النظافة و شرطة المرافق لرفع الإشغالات والباعة الجائلين وتكثيف النظافة بمحيط المدارس الخارجى مؤكدا على دور مديري الإدارات والمدارس فى الإهتمام بالنطافة العامة داخل الفصول وإزالة الملصقات والتشوهات عن أسوارها ودهانها وزيادة المساحات الخضراء و أعمال التشجير داخل وخارج المدارس.



وشدد محافظ القاهرة على التأكد من أحكام غلق أى فتحات بالأعمدة بمحيط المدارس وعدم تدلى أى أسلاك أو كابلات منها وسلامة مقاعد التلاميذ وتطهير خزانات المياه أعلى المدارس حرصا على صحة وسلامة وراحة التلاميذ والمعلمين ، وتوافر متطلبات الدفاع المدنى بها من حنفيات للحريق وتوصيلات المياه اللازمة وسد أى عجز فى الأثاث المدرسى والمقاعد..

وأكد محافظ القاهرة أيضا على ضرورة الإستمرار على تكثيف عمل دورات تدريبية للمعلمين لكى يتم تحقيق السياسة التعليمية الجديدة لمصر.

وآكد أيضاً على استمرار تكريم الطلبة علميا وأخلاقيا من خلال المشاركة في الأنشطة التربوية وتنمية مواهبهم فى كافة الأتشطة خلال العام الدراسى.

وذلك لجذب الطلاب للمدارس.

كما شدد ضرورة تواصل المدرسة مع ولى الأمر تجنبا للوقوع فى مشكلات وخلافات خلال العام الدراسى.

وأكد محافظ القاهرة خلال الإجتماع أنه لن يسمح بحرمان طالب من الأنتطام فى الدراسة لتأخره فى دفع المصروفات تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بعدم حرمان أى طالب غير قادر على دفع المصروفات من العملية التعليمية مشددا على حسن معاملة الطلاب ومنع استخدام الضرب نهائيا بالمدارس الرجوع لاولياء الأمور فى حالة وجود تجاوز.



وطالب بضرورة توفير الكتب المدرسية والتأكيد من تسليمها للطلاب قبل بدء العام الدراسى.



وأكد محافظ القاهرة على التواجد الميدانى من أول أيام العام الدراسى حتى نهايته. وأضاف معالى المحافظ سيتم دخول 28 مدرسة جديدة وتوسعة وتعلية أدوار بإجمالى 846 فصل.

ومن جانبه .. أشار أيمن موسى مدير مديرية التربية والتعليم محافظة القاهرة ، إلى أن محافظة القاهرة يوجد بها 5812 مدرسة تضم 60910 فصل منهم 2807 مدرسة حكومية و2006 مدرسة خاصة لاستيعاب أكثر من 2.5 مليون طالب وطالبة بمراحل التعليم المختلفة.



وأضاف أيمن موسى مدير مديرية التربية والتعليم محافظة القاهرة أن عدد المدراس المستهدفة للصياتة البسيطة 1201 مدرسة تم الانتهاء من 1780 مدرسة وجارى الانتهاء من 21 مدرسة قبل بدء العام الدراسى الجديد.

وقام أيمن موسى مدير مديرية التربية والتعليم محافظة القاهرة بعرض الخطة الاستعدادات لبدء العام الدارسى الجديد 2023 _2024

وهى كالآتى :

_ رفع كفاءة وصيانة المدارس والآبنية التعليمية

_ الإجراءات الاحترازية ألتى اتخذتها المديرية لحماية من الفيروسات المعينة

_ سد العجز فى المعلمين

_ إستعداد وتأهيل المدرسة لإستقبال الطلاب

_ رفع كفاءة البنية التكنولوجية للمدارس

_ تقديم مجموعات الدعم للطلاب

_ الاستعداد بتقديم الكتب والمناهج الألكترونية

_ تم توفير القاعات لرياض أطفال بالمدارس التجريبيات وتوفير المعلمات.

وفى نهاية الإجتماع أكد محافظ القاهرة أن الالتزام والانضباط ضرورى لنجاح العملية التعليمية ، مشددا على أنه لابد أن نسعى جميعا لتحقيق ذلك داخل مدارسنا وكافة متشأتنا التعليمية وتمنى للجميع عاما دراسيا متميزا.