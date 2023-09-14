عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

قرارات عاجلة | نشر بوسترات توعية للوقاية من الفيروسات بالمدارس

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

عقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة اجتماعا مع مديرى الإدارات التعليمية بالعاصمة لمتابعة إستعدادات المحافظة لبدء العام الدارسى الجديد.

فى بداية الإجتماع قام محافظ القاهرة بتوجيه الشكر لمديرية التربية والتعليم على جهودهم المبذولة فى العملية التعليمية لكل من ساهم من معلمى وطلاب المدارس المنتجة بالقاهرة بمعرض ( أهلا مدرستى) حيث أن محافظة القاهرة أول المحافظات التى قامت بعمل المبادرة وأبدعو طلابها فى صنع المنتجات .

وخلال الإجتماع تم استعراض عدد من الموضوعات  منها  ضرورة تقديم مديرى ووكلاء الإدارات التعليمية تخطيط المرور علي المدارس فى الفترة القادمة لمتابعة الاستعدادات النهائية مع كتابة تقرير من أعمال الصيانة البسيطة بالمدارس .

وشدد محافظ القاهرة  على المتابعة المستمرة و الوقوف على المشكلات للإستعداد للعام الدراسى الجديد. 
 

كما نوه محافظ القاهرة  برفع العبء عن كاهل الأسر وتوفير الزى المدرسى من خلال الوحدة المنتجة بأسعار منخفضة طبقا للأسعار الاسترشادية.

وأشار محافظ القاهرة  إلى المتابعة المستمرة و الوقوف على المشكلات لمواجهه حلها .

وأكد محافظ القاهرة  أنه لابد أن يكون هناك حلقة وصل بين المعلم والطالب لكى تسير العملية التعليمية بنجاح ومتابعة سلوك الطلاب وعمل اجتماع دورى مع المعلمين لبحث المشاكل التى تواجههم والعمل على حلها مع المتابعة مع أولياء الأمور مرة على الأقل كل اسبوع .ط


وأوضح محافظ القاهرة ، أن المعلم لابد أن يتسم بسمات أخلاقية وسلوكيات إيجابية ليكون قدوة أمام الطلاب ، لكى يتم التبادل والاحترام بين المعلم والطالب وإعداد جيل جديد قادر علي تحدى الصعوبات من جميع النواحي علمياً وأدبيا وفكرياً.

كما شدد محافظ القاهرة على ضرورة استمرار نشر بوسترات توعية بإجراءات الوقاية من الفيروسات بالمدارس والتنسيق الكامل بين مديرية التربية والتعليم ورؤساء الأحياء وهيئة النظافة و شرطة المرافق لرفع الإشغالات والباعة الجائلين وتكثيف النظافة بمحيط المدارس الخارجى مؤكدا على دور مديري الإدارات والمدارس فى الإهتمام بالنطافة العامة داخل الفصول وإزالة الملصقات والتشوهات عن أسوارها ودهانها وزيادة المساحات الخضراء و أعمال التشجير داخل وخارج المدارس. 


وشدد محافظ القاهرة  على التأكد من أحكام غلق أى فتحات بالأعمدة بمحيط المدارس وعدم تدلى أى أسلاك أو كابلات منها وسلامة مقاعد التلاميذ وتطهير خزانات المياه أعلى المدارس حرصا على صحة وسلامة وراحة التلاميذ والمعلمين ، وتوافر متطلبات الدفاع المدنى بها من حنفيات للحريق وتوصيلات المياه اللازمة وسد أى عجز فى الأثاث المدرسى والمقاعد..

وأكد محافظ القاهرة  أيضا على ضرورة الإستمرار على تكثيف عمل دورات تدريبية للمعلمين لكى يتم تحقيق السياسة التعليمية الجديدة لمصر.

وآكد أيضاً على استمرار تكريم الطلبة علميا وأخلاقيا من خلال المشاركة في الأنشطة التربوية وتنمية مواهبهم فى كافة الأتشطة خلال العام الدراسى.
وذلك لجذب الطلاب للمدارس.

كما شدد ضرورة تواصل المدرسة مع ولى الأمر تجنبا للوقوع فى مشكلات وخلافات خلال العام الدراسى.

وأكد محافظ القاهرة خلال الإجتماع أنه لن يسمح بحرمان طالب  من الأنتطام فى الدراسة لتأخره فى دفع المصروفات تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بعدم حرمان أى طالب غير قادر على دفع المصروفات من العملية التعليمية مشددا على حسن معاملة الطلاب ومنع استخدام الضرب نهائيا بالمدارس الرجوع لاولياء الأمور فى حالة وجود تجاوز. 


وطالب بضرورة توفير الكتب المدرسية والتأكيد من تسليمها للطلاب قبل بدء العام الدراسى. 


وأكد محافظ القاهرة  على التواجد الميدانى من أول أيام العام الدراسى حتى نهايته. وأضاف معالى المحافظ سيتم دخول 28 مدرسة جديدة وتوسعة وتعلية أدوار بإجمالى 846 فصل.

ومن جانبه .. أشار أيمن موسى  مدير مديرية التربية والتعليم محافظة القاهرة ، إلى أن محافظة القاهرة يوجد بها 5812 مدرسة تضم 60910 فصل منهم 2807 مدرسة حكومية و2006 مدرسة خاصة لاستيعاب أكثر من 2.5 مليون طالب وطالبة بمراحل التعليم المختلفة. 
 

وأضاف أيمن موسى  مدير مديرية التربية والتعليم محافظة القاهرة أن عدد المدراس المستهدفة للصياتة البسيطة 1201 مدرسة تم الانتهاء من 1780 مدرسة وجارى الانتهاء من 21 مدرسة قبل بدء العام الدراسى الجديد.

وقام أيمن موسى  مدير مديرية التربية والتعليم محافظة القاهرة بعرض الخطة الاستعدادات لبدء العام الدارسى الجديد 2023 _2024 
وهى كالآتى :
_  رفع كفاءة وصيانة المدارس والآبنية التعليمية 
_  الإجراءات الاحترازية ألتى اتخذتها المديرية لحماية من الفيروسات المعينة 
_ سد العجز فى المعلمين 
_  إستعداد وتأهيل المدرسة لإستقبال الطلاب 
_ رفع كفاءة البنية التكنولوجية للمدارس 
_  تقديم مجموعات الدعم للطلاب 
_ الاستعداد بتقديم الكتب والمناهج الألكترونية 
_ تم توفير القاعات لرياض أطفال بالمدارس التجريبيات وتوفير المعلمات.

وفى نهاية الإجتماع أكد محافظ القاهرة أن الالتزام والانضباط ضرورى لنجاح العملية التعليمية ، مشددا على أنه لابد أن نسعى جميعا لتحقيق ذلك داخل مدارسنا وكافة متشأتنا التعليمية وتمنى للجميع عاما دراسيا متميزا.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد كارثة "دانيال"| عاصفة "التنين" على الأبواب.. هل تتعرض مصر لسيول وتعليق الدراسة مرة أخرى؟

خسارة المنتخب تشعل الأجواء| حقيقة تهديد فيتوريا بالاستقالة.. ومحمد صلاح يطالب بمعاقبة لاعبي الأهلي

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي واتحاد العاصمة.. 3 مفاجآت مدوية بقائمة الأحمر

زلزال قوي يضرب تركيا .. تفاصيل

بسبب الكاف | قرار صادم من كولر ضد صفقة الأهلي الجديدة

قرار جديد ضد مرتضى منصور من القضاء بسبب الخطيب وشوبير

بعد زلزال إرتيريا.. سد النهضة معرض للإنهيار وآثاره 10 أضعاف كارثة ليبيا

قبل غلق باب الانتقالات .. فرج عامر يعلن مفاجأة عن صفقة سوبر

ترشيحاتنا

يوميًا فيه زلازل بمصر| “البحوث الفلكية” تفجر مفاجأة: الجيزة والقليوبية الأكثر تعرضاً للهزات.. واحذروا من البحر الأحمر

أول تعليق من المخابرات الأمريكية علي فضيحة دفعها رشاوي لإخفاء منشأ كورونا

ريتاج تهز العراق.. سيدة أشعلت النار بفتاة عمرها 9 سنوات

أدعية المولد النبوي الشريف .. مستجابة يوم الجمعة وما بين الأذان والإقامة

كيف ساعد تامر حسني أهالى ضحايا الكوارث الطبيعية فى المغرب وليبيا؟.. صور

حقيقة مهاجمة مجهولين لقرية بالعين السخنه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعيدا عن الانجاب.. ماذا يحدث عند تناول حبوب منع الحمل

الكزبرة على السلطة تحمي من أمراض غير متوقعة| أبرزها هشاشة العظام والكبد

النجم الساطع 2023.. قذف جوى ضد أهداف على الساحل في التدريب المصري الأمريكي

مصير سائح أيرلندي كسر تمثال بورصة بروكسل بعد 3 سنوات ترميم.. فيديو

فيديو

من يتحمل خسارة مصر أمام تونس 3-1 .. اتحاد الكرة أم فيتوريا ؟ «فيديوجراف»

زلزال إريتريا وتسونامي المغرب .. العالم الهولندي يتوقع كارثة جديدة خلال أيام

النجم الساطع 2023.. قذف جوى ضد أهداف على الساحل في التدريب المصري الأمريكي

إسلام إبراهيم: رحيل مصطفى درويش أكبر خسارة في حياتي | خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رضا صقر

رضا صقر يكتب: ما لا يعرفه عمرو أديب عن أحزاب المعارضة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الصمت طريق النجاح مع المنتخب

د. هشام فريد

د. هشام فريد يكتب: حوار وطني للمصريين في الخارج

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: فؤاد المهندس الأستاذ والعبقري

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: إعدام الأمومة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: رسائل ملغومة وأهداف مفضوحة !

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعا عفاف يحيى

اﻟﻤﺰﻳﺪ