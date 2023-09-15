تعرف على مدد الحبس للسائقين المخالفين.. بالقانون

وضع قانون المرور عددا من العقوبات الانضباطية الرادعة بشأن مخالفات المرور، بهدف إعادة الانضباط للشارع المصرى مرة أخرى.

عقوبات قانون المرور

ونص قانون المرور على الحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وغرامة لا تقل عن 2000 جنيه ولا تزيد على 4000 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين في الحالات التالية:

- تجاوز السرعة المقررة بما لا يجاوز 50 كم/ س (50 كيلومترا في الساعة).

- القيادة بسرعة تقل عن الحد الأدنى المقرر دون مبرر، بما يترتب عليه تعطيل حركة المرور أو تعويق مستخدمي الطريق.

- تجاوز سرعة التشغيل المقررة لقيادة مركبات نقل البضائع أو الركاب بالأجرة.

- مخالفة خط السير للمركبات المحدد لها خط أو دائرة سير.

- تعطيل حركة المرور على الطرق أو إعاقتها.