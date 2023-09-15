حالات تخفيف عقوبة الاتجار في المخدرات

ينص القانون المصري على عقوبات رادعة لمن يتاجر في المخدرات ولكن في بعض الحالات يتم تخفيف العقوبة ولكن في ظروف معينة

ظروف تخفيف العقوبة

طبقا لـ قانون العقوبات تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.