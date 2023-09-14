أسعارها إيه؟ مدبولي يوجّه سؤالا مفاجئًا في جولته بـ معرض أهلا مدارس

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أجنحة معرض أهلا مدارس بأرض المعارض ويرافقه وزير التموين ووزير التجارة والصناعة وعدد من المسئولين.

واستمع مدبولي لشرح حول أسعار السلع المعروضة وخامتها من العارضين خلال جولته.



ويستمر المعرض خلال الفترة من 15 وحتى 29 أغسطس، ويضم المعرض " الأدوات الكتابية – الملابس - الأحذية والمنتجات الجلدية – المواد الغذائية – الحاسب الآلي - خدمات البنوك ".



وقدرت غرفة القاهرة التجارية، أن التخفيضات والخصومات لن تقل عن 10 % وقد تصل في بعض الأصناف إلى 25 % بحسب تقرير متابعة الاستعداد للمعرض في القاهرة.